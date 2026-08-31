Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mercado del alquiler rebota con una subida del 5%Primera gran victoria en RiazorEl paseo de O Burgo en A Pasaxe, pendiente de AdifLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónSe investigan las causas del incendio con un fallecido en ArteixoFiestas de María Pita en directoProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Inversión, sistemas informáticos de control y ayuda vecinal, claves para que A Coruña tenga escasas fugas de agua: "Los mejores sensores son los ciudadanos"

Emalcsa explica que cotejan con tecnología el suministro que llega a un barrio con el consumo de los pisos de este para buscar puntos de pérdida

La empresa pública considera que siempre habrá agua que salga del sistema por factores difíciles de controlar

Trabajadores de Emalcsa reparan una fuga de agua.

Trabajadores de Emalcsa reparan una fuga de agua. / Víctor Echave

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Enrique Carballo

A Coruña

Pese a que la Xunta afirmó recientemente que la situación de la red de suministro de aguas de A Coruña en cuanto a fugas no es buena, las estadísticas municipales señalan que estas quedaron en 2025 en menos del 4,5%, muy por debajo del máximo legal del 20%. Empleando la metodología del Observatorio municipal, que cuenta las pérdidas con un criterio más amplio, estas quedan en el 7%, y desde que hay datos, en 1997, nunca se alcanzó el 20%. Según explicó a este diario en 2024 el director de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira, el porcentaje de pérdidas se mantiene bajo gracias a las inversiones en la red, pero también al control de los caudales a través de la tecnología.

En Emalcsa “tenemos un sistema informático que controla todo”, de acuerdo con Castiñeira, desde los caudales de las tuberías principales a los de cada uno de los pisos de la ciudad. La empresa pública puede entre sí para encontrar posibles problemas. “Sabemos cuánto suministramos al barrio de Os Rosales”, de acuerdo con un ejemplo del director de Emalcsa, y, si la empresa detecta que la suma de los consumos de las viviendas es menor, deduce que hay una fuga en alguna parte e interviene para cerrarla.

"Si hay consumo desmesurado, avisamos al propietario"

“Incluso si vemos que en una vivienda hay consumos desmesurados, y que se pueden deber a una fuga interna que no es atribuible a nosotros, avisamos al ciudadano”, explicó a este diario que la pretensión de Emalcsa es "digitalizar toda la red y tenerla controlada”. Aún así, “los mejores sensores” son los propios ciudadanos de A Coruña, ya que, según señaló Castiñeira, avisan inmediatamente a Emalcsa cuando hay roturas visibles.

Noticias relacionadas y más

Para el director de Emalcsa, el fraude es minoritario (en 2024 lo estimaba en un 1,6% del suministro, en el entorno de los 600.000 metros cúbicos), y descender de las cifras actuales de pérdidas es difícil, pues “siempre va a haber una obra que rompa una tubería, o un movimiento de tierras que la desplace, son factores prácticamente imposibles de manipular”.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
  2. La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
  3. La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
  4. El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
  5. La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
  6. La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
  7. Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
  8. Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear

Inés Rey apuna a la Xunta como responsable de velar por la estética de la estación intermodal de A Coruña

La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"

El Concello de A Coruña defiende que las fugas de agua son cuatro veces menos que el máximo legal, pese a las críticas de la Xunta

Inversión, sistemas informáticos de control y ayuda vecinal, claves para que A Coruña tenga escasas fugas de agua: "Los mejores sensores son los ciudadanos"

Inversión, sistemas informáticos de control y ayuda vecinal, claves para que A Coruña tenga escasas fugas de agua: "Los mejores sensores son los ciudadanos"

Alba López, la tatuadora que abrió su propio estudio con 25 años: "Los tatuajes te hacen ser quien eres"

Alba López, la tatuadora que abrió su propio estudio con 25 años: "Los tatuajes te hacen ser quien eres"

Emiliano Suárez, director de escena de Jenůfa : "Es muy importante que el mundo de la ópera sepa que hemos conseguido traer a los mejores a A Coruña"

Emiliano Suárez, director de escena de Jenůfa : "Es muy importante que el mundo de la ópera sepa que hemos conseguido traer a los mejores a A Coruña"

Un vehículo queda destrozado tras volcar en la avenida del Ejército en A Coruña y chocar contra otros coches

Un vehículo queda destrozado tras volcar en la avenida del Ejército en A Coruña y chocar contra otros coches

El parque de Santa Margarita en A Coruña finaliza sus obras con novedades: un paseo dedicado a 16 científicas, un área de calistenia y una secuoya

El parque de Santa Margarita en A Coruña finaliza sus obras con novedades: un paseo dedicado a 16 científicas, un área de calistenia y una secuoya
Tracking Pixel Contents