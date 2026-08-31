Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este lunes 31 de agosto
Dos citas de ocio y cultura para despedir el mes de agosto con los mejores planes
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Fin de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión
Es la última oportunidad para hacerse con literatura de oportunidad en las casetas, que llevan instaladas desde el día 14 de agosto.
Horario: 10.30 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas.
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
Muestra de cómic acerca de los eclipses
Participan Xulia Vicente, Luis Yang, Uxía Larrosa, Marcos Calo, Xulia Pisón, Diego Burdío, Paula Mayor, Jorge Peral, Paula Esteban y Jordi Bayarri.
Horario: 10.00 a 19.00 horas.
Lugar: Casa de la Ciencias (Santa Margarita, s/n)
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