Inés Rey ve "positivo" el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: "A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica"
La alcaldesa señala a la Xunta como responsable de mantener una estética y respetar las normas de Patrimonio, al tiempo que celebra el resultado de un proyecto "que estaba completamente bloqueado". La previsión de apertura se mantiene para "finales de año", pero sin información sobre rutas
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ve "positivo" el debate sobre la estética en la fachada de la nueva estación intermodal desde elpunto de vista de la avenida de A Sardiñeira. La regidora celebra "el resultado" de un asunto que "estaba completamente bloqueado" y dirige la responsabilidad "a quien tiene que garantizar que se cumplan esos requisitos estéticos o que se hagan acorde a las normas de Patrimonio". En esa misma línea, Rey apunta a la Xunta e insta a las administraciones con capacidad de rectificación a ejecutarlas en caso de ser necesario.
"Físicamente, todavía no he ido a verla. En estéticas caben todas opiniones y cada uno tiene la suya. El debate gira en torno a si la fachada de la intermodal nos parece más bonita o más fea. Eso es positivo. Si estamos discutiendo sobre la fachada es porque hay intermodal. Cuando yo llegué al gobierno, esto estaba completamente bloqueado", comentó la alcaldesa.
Para Rey, el Ayuntamiento ha cumplido con "su parte", en referencia a la urbanización completa desde Os Mallos y las avenidas del Ferrocarril y A Sardiñeira, así como los accesos correspondientes. Además, señala como mérito del Gobierno local el acuerdo entre las dos administraciones encargadas de diseñar y ejecutar el proyecto, la Xunta y Adif, "poniendo de acuerdo y aunando voluntades de todas las partes para que lleguen a buen puerto".
"Más allá de que nos parezca más bonita o más fea, por ejemplo, podría opinar y decir que me parece que a lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica", destacó la regidora municipal.
La apertura se mantiene para este año
El Ayuntamiento ha invertido hasta el momento catorce millones de euros en las distintas fases de urbanización y mejora tanto en los accesos como en los barrios del entorno. La alcaldesa ha recalcado la cifra y mantiene la fecha de apertura de la intermodal de A Coruña "a finales de año". "Por fin vamos a tener esa estación en funcionamiento con los autobuses, los trenes, con las conexiones a través de transporte urbano y de BiciCoruña", detalló Rey.
Respecto a las rutas de transporte y la reorganización de algunos itinerarios, el Ayuntamiento informa de que todavía no ha mantenido contacto con la Xunta. Ante la previsión de apertura a finales de año y el consenso sobre los desplazamientos, Rey aseguró que "próximamente" se sentarán con el Gobierno autonómico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
- La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
- Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear