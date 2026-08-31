Inés Rey ve "positivo" el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: "A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ve "positivo" el debate sobre la estética en la fachada de la nueva estación intermodal desde elpunto de vista de la avenida de A Sardiñeira. La regidora celebra "el resultado" de un asunto que "estaba completamente bloqueado" y dirige la responsabilidad "a quien tiene que garantizar que se cumplan esos requisitos estéticos o que se hagan acorde a las normas de Patrimonio". En esa misma línea, Rey apunta a la Xunta e insta a las administraciones con capacidad de rectificación a ejecutarlas en caso de ser necesario.

"Físicamente, todavía no he ido a verla. En estéticas caben todas opiniones y cada uno tiene la suya. El debate gira en torno a si la fachada de la intermodal nos parece más bonita o más fea. Eso es positivo. Si estamos discutiendo sobre la fachada es porque hay intermodal. Cuando yo llegué al gobierno, esto estaba completamente bloqueado", comentó la alcaldesa.

Para Rey, el Ayuntamiento ha cumplido con "su parte", en referencia a la urbanización completa desde Os Mallos y las avenidas del Ferrocarril y A Sardiñeira, así como los accesos correspondientes. Además, señala como mérito del Gobierno local el acuerdo entre las dos administraciones encargadas de diseñar y ejecutar el proyecto, la Xunta y Adif, "poniendo de acuerdo y aunando voluntades de todas las partes para que lleguen a buen puerto".

"Más allá de que nos parezca más bonita o más fea, por ejemplo, podría opinar y decir que me parece que a lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica", destacó la regidora municipal.

La apertura se mantiene para este año

El Ayuntamiento ha invertido hasta el momento catorce millones de euros en las distintas fases de urbanización y mejora tanto en los accesos como en los barrios del entorno. La alcaldesa ha recalcado la cifra y mantiene la fecha de apertura de la intermodal de A Coruña "a finales de año". "Por fin vamos a tener esa estación en funcionamiento con los autobuses, los trenes, con las conexiones a través de transporte urbano y de BiciCoruña", detalló Rey.

Respecto a las rutas de transporte y la reorganización de algunos itinerarios, el Ayuntamiento informa de que todavía no ha mantenido contacto con la Xunta. Ante la previsión de apertura a finales de año y el consenso sobre los desplazamientos, Rey aseguró que "próximamente" se sentarán con el Gobierno autonómico.