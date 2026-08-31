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La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, recibe el reto de "redoblar esfuerzos" tras la salida de Julio Abalde

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, agradeció su compromiso a Abalde y Obdulia Taboadela tomará posesión el 11 de septiembre, cuando abandone su escaño en el Congreso de los Diputados

La diputada Obdulia Taboadela, el hasta ahora Subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

La diputada Obdulia Taboadela, el hasta ahora Subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. / LCO

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RAC

A Coruña

El hasta ahora subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se despidió en la mañana de este lunes de su despacho en la Delegación, antes de hacerse efectiva su jubilación a partir de hoy, 31 de agosto. En el evento estuvo acompañado por la futura titular del puesto, Obdulia Taboadela, y por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien agradeció su compromiso con las mejores impulsadas en la provincia desde Madrid.

La futura subdelegada, Obdulia Taboadela, tomará posesión el viernes, 11 de septiembre, cuando deje el acta como diputada por A Coruña en el Congreso de los Diputados, donde se encuentra desde 2023. Para esta nueva etapa de la institución con otro liderazgo, Pedro Blanco le pidió "redoblar esfuerzos en esta recta final de la legislatura" en favor de los proyectos estratégicos que ejecuta el Gobierno central "por el bienestar de los coruñeses y coruñesas", continuando a través de “un nuevo impulso” con las transformaciones y mejoras restantes de realizar.

Taboadela es doctora en Sociología y profesora titular de la Universidade da Coruña. Su ámbito de especialización es el mercado laboral, migraciones internacionales y estudios de género. Ya ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña entre 2004 y 2007 y fue concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora, entre otros.

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Blanco elogió el trabajo “constante e incondicional” de Julio Abalde a lo largo de estos meses y la capacidad para recorrer la provincia junto a su ciudadanía. El delegado también destacó su participación activa en el impulso del Gobierno a A Coruña, "mejorando la vida de las personas a través de acciones tan transformadoras como las realizadas con el Plan de Recuperación", según detalla el organismo en su comunicado. Entre los méritos de Abalde, además de supervisar inversiones, Blanco le atribuye la consolidación de la colaboración institucional, "siempre en beneficio de la vecindad".

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