El parque de Santa Margarita en A Coruña finaliza sus obras con novedades: un paseo dedicado a 16 científicas, un área de calistenia y una secuoya

El parque de Santa Margarita finaliza sus obras de renovación en diferentes ámbitos, desde el pavimento a la repoblación o la limpieza, y estrena nuevas instalaciones después de una puesta a punto en este "pulmón verde da Coruña", como lo calificó la alcaldesa Inés Rey durante la presentación. Las intervenciones, con valor de cerca de 795.000 euros, abordaron cuestiones de movilidad y accesibilidad, renovación del entorno y actualización de servicios como rutas o señalización. Los trabajos sobre este espacio público, que comenzaron en enero de 2026, han tenido lugar a un año de celebrar su cincuenta aniversario, desde su inauguración en 1977, según señala el Ayuntamiento.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Infraestruturas, Chelo Ceremín, junto a la renovada fuente en el parque de Santa Margarita. / Casteleiro

Una de las grandes novedades en esta reapertura total del parque de Santa Margarita es la instalación de un paseo dedicado a 16 científicas, cuyas placas y nombres se encuentran en un lateral de la explanada de la Casa das Ciencias. Entre los nombres destacan las hermanas y doctoras Fernández de la Vega o la oceanógrafa Ángeles Alvariño, dentro de un plan que busca recuperar el legado femenino en la Ciencia. En ese mismo espacio se ha recuperado una zona verde de 200 metros cuadrados y un parterre lateral, con el que se mejora la accesibilidad.

"Inauguramos este paseo das científicas, onde haberá quince placas con dezaseis nomes, porque hai unha placa dobre, que son dúas mulleres. Recoñecemos neste lugar, na Casa das Ciencias, a mulleres representativas e que a Historia tende a opacar, sobre todo no eido científico, tecnolóxico ou médico. Queremos reivindicalas", expresó la alcaldesa, acompañada por el concejal de Infraestruturas Chero Celemín.

Las obras ya finalizadas centraron parte de su esfuerzo en el espacio de la solana, próximo a la Casa das Ciencias, en donde se renovó el mobiliario urbano y se instalaron nuevas vallas de madera para mejorar la seguridad en el entorno. También ahí se ha recuperado la fuente de cantería. Respecto a la intervención general en el parque, el pavimento ahora es "máis cómodo" y se ha procedido tanto con la reordenación de la "parte central" como a una limpieza de diferentes elementos, como escaleras o bancos.

Equipamiento del nuevo espacio para practicar calistenia en el parque de Santa Margarita. / Casteleiro

El presupuesto de las obras también asumió las actuaciones sobre los senderos y el pavimento, con un especial énfasis sobre "camiños para practicar deporte ao aire libre", según comentó la regidora. Entre las novedades se incluyen una zona de calistenia con el equipamiento adecuado y el mobiliario y área de juegos del principal espacio infantil en el parque.

El parque pierde 28 árboles y gana una secuoya

Entre las actuaciones que el Ayuntamiento ha ejecutado en el Parque de Santa Margarita se incluyen varias operaciones en los espacios verdes. Al borde de su cincuenta aniversario, el entorno ha perdido 28 árboles. "Houbo que talalos porque tiñan risco de caída e, nalgún caso, estaban podres", detalló Inés Rey. Como contramedida se acordó plantar dos nuevos árboles por cada uno de los arrancados. Entre las novedades de esta renovación se incluye la plantación de la primera secuoya en el recinto.

"É a máis destacada das novas especies. Non está preto do mar e pertence a un tipo de planta con maior resistencia. Con esta secuoia aumentamos toda a variedade botánica presente en Santa Margarida", detalló la alcaldesa, que también reconoció la importancia de este enclave como escenario final de las fiestas de María Pita este año.