El valor de la vivienda en A Coruña subió un 73% en una década, más del doble que la inflación

El aumento de precio de la vivienda en A Coruña deja atrás el crecimiento de los salarios y del coste general de vida. El primer trimestre de 2016, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, el valor medio tasado del metro cuadrado de los pisos de A Coruña fue de algo menos de 1.600 euros. Entre enero y marzo de este año, el dato es de casi 2.760: un 73% de incremento en apenas una década. Entre enero de 2016 y de este año, la inflación general fue del 30%, menos de la mitad. Y, de acuerdo con las estadísticas sobre salarios de la Xunta, el sueldo medio apenas subió un 17,5% entre 2016 y 2023. Si bien no hay datos hasta el ejercicio actual, parece claro que el poder adquisitivo de los coruñeses subió muy por debajo del valor de la vivienda.

Y la vivienda que más está subiendo es la usada. En las viviendas con hasta cinco años de antigüedad el valor subió de manera importante, de poco más de 1.900 euros a 3.015, un incremento del 58,4%. Pero la vivienda más antigua se incrementó desde algo menos de 1.590 metros hasta cerca de 2.750, una subida del 73%. El hecho de que coincida con la media general se explica porque se realizan muchas más tasaciones de pisos usados en A Coruña, pues el parón de la construcción tras la crisis de 2008 envejeció el parque y la resurrección del ladrillo en los últimos años no ha llegado a compensarlo.

La ciudad más cara

Los valores por metro cuadrado de A Coruña están a la cabeza de las siete ciudades gallegas, y las que más se le acercan están a una distancia importante: en Santiago queda en 2.365 euros, y en Vigo en poco más de 2.300, mientras que Pontevedra queda en 2.083. El resto de ciudades están muy atrás, con Ourense con tasaciones un poco por encima de los 1.600 euros por metro cuadrado, y Lugo en 1.360. Ferrol queda a la cola, con 1.133.

En cuanto a la tasa de subida a lo largo de la última década, el mayor valor se dio en Pontevedra, pues el aumento del valor medio de las tasaciones en la urbe fue del 95,2%. Vigo también supera a A Coruña, con un 78,2%, pero las otras cuatro grandes urbes quedan por detrás. Ferrol se acerca al 73% de incremento coruñés, con un 71,7%, mientras que en Lugo el alza fue del 56,1%. Santiago de Compostela quedó en el 55,8%, mientras que en Ourense el incremento fue del 46,7%. Y en el entorno de A Coruña se produjeron aumentos más altos que en la mayoría de ciudades: en Oleiros el valor de la vivienda se incrementó un 87,8%, mientras que en Arteixo fue un 84,9% y en Culleredo un 84,1%.