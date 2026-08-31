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El puerto de A Coruña se prepara para un septiembre con 23 cruceros y picos de tres buques en un día

El 29 de septiembre se prevé la mayor afluencia con una triple escala en a A Coruña: el Arvia, con 6.685 pasajeros; el Liberty of the Seas, con 4.375, y el Ms Insignia, con 702

Cruceros haciendo escala en A Coruña el día del eclipse solar.

Cruceros haciendo escala en A Coruña el día del eclipse solar. / LOC

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María Rey

A Coruña

El puerto de A Coruña se prepara para un septiembre cargado de cruceros, con 23 escalas previstas repartidas en 15 jornadas. El calendario concentra varias coincidencias de embarcaciones turísticas en una misma fecha, con dos cruceros diarios programados para los días 1, 11, 15, 24, 26 y 28.

El mes arrancará con fuerza en el puerto coruñés. El 1 de septiembre está prevista la llegada de los cruceros Iona y Mein Schiff 6, que suman una capacidad conjunta aproximada de 9.300 pasajeros. La coincidencia de ambos buques convertirá el primer día del mes en una de las de mayor movimiento de la programación de septiembre, solo por detrás de otras fechas con una mayor concentración de escalas.

Tres cruceros para el 29 de septiembre

La jornada más intensa se vivirá a finales de mes, con 3 cruceros programados para el día 29: el Arvia —con 6.685 pasajeros, que atracará en el muelle de Trasatlánticos—, el Liberty of the Seas —con 4.375 plazas para el muelle de San Diego— y el Ms Insignia —con 702, que se colocará en muelle de Calvo Sotelo—.

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Destaca, asimismo, el 15 de septiembre, día en el que también coincidirán el Arvia y el Liberty of the Seas, con capacidad conjunta para más de 10.600 personas. El mes se perfila, en cualquier caso, como uno de los más activos de la temporada de cruceros en la ciudad.

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