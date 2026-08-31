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La serie Clanes, de Netlifx, se rueda en las calles de A Coruña

El equipo de Vaca Films se ha dejado ver esta mañana en la calle Fernández Latorre y en A Palloza

Clanes, de Netlifx, se rueda en las calles de A Coruña

Clanes, de Netlifx, se rueda en las calles de A Coruña

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Rodaje de clanes en A Coruña / Casteleiro

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RAC

La productora coruñesa Vaca Films rueda en las calles de A Coruña la tercera y última temporada de su serie Clanes, protagonizada por Tamar Novas y Clara Lago. En la mañana de este lunes, el equipo de producción se ha dejado ver en la calle Fernández Latorre y en la plaza de A Palloza en plena grabación, aunque sin los actores principales.

Está previsto que el rodaje continúe durante las próximas semanas. Cambre, Oleiros, Culleredo y Sada, además de la zona de Arousa también serán escenarios de la ficción televisiva que emite Netflix y que centra en localizaciones gallegas su radio de acción.

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