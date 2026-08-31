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Siete heridos en una colisión entre dos turismos en A Pobra do Brollón

El accidente movilizó a sanitarios, Guardia Civil y Bomberos de Monforte

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

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EP

Siete personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos en la N-120, en Barxa de Lor, a su paso por el municipio lucense de A Pobra do Brollón.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 08.00 horas de este lunes en el kilómetro 507 de la vía y fue un particular el que dio la voz de alarma.

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Hasta el punto se desplazaron los profesionales sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Monforte, el GES de Quiroga y los servicios de mantenimiento de la carretera.

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