Siete heridos en una colisión entre dos turismos en A Pobra do Brollón

Siete personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos en la N-120, en Barxa de Lor, a su paso por el municipio lucense de A Pobra do Brollón.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 08.00 horas de este lunes en el kilómetro 507 de la vía y fue un particular el que dio la voz de alarma.

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Hasta el punto se desplazaron los profesionales sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Monforte, el GES de Quiroga y los servicios de mantenimiento de la carretera.