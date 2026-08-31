Siete heridos en una colisión entre dos turismos en A Pobra do Brollón
El accidente movilizó a sanitarios, Guardia Civil y Bomberos de Monforte
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Siete personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos en la N-120, en Barxa de Lor, a su paso por el municipio lucense de A Pobra do Brollón.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 08.00 horas de este lunes en el kilómetro 507 de la vía y fue un particular el que dio la voz de alarma.
Hasta el punto se desplazaron los profesionales sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Monforte, el GES de Quiroga y los servicios de mantenimiento de la carretera.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
- La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
- Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear