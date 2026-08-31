La Universidade da Coruña renueva su equipo de Gobierno: anuncia nuevos nombramientros y crea una vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial

La Universidade da Coruña anuncia nuevos nombramientos en el marco de la renovación de su equipo de Gobierno y la creación de una vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial para la planificación del uso de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. La nueva organización de la UDC contempla la renovación de los titulares de las vicerrectorías de Economía y Planificación Estratégica, Estudiantes y Empleabilidad y la Gerencia, además de la ampliación de competencias de la actual vicerrectoría del Campus de Ferrol, que pasará a denominarse vicerrectoría del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social. En este ámbito, el objetivo será integrar políticas de cohesión territorial, igualdad, inclusión, cooperación y compromiso social.

Nuevos nombramientos

La ingeniera Informática y doctora en Computación Laura Castro Souto se situará al frente de la nueva vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial; Bruno Casal Rodríguez, doctor en Economía por la UDC y profesor del Departamento de Economía, ocupará la vicerrectoría de Economía y Planificación Estratégica; Luis Hervella Nieto, doctor y profesor titular de Matemática Aplicada en la Facultad de Informática e investigador del grupo M2NICA, será el titular de la vicerrectoría de Profesorado; la doctora y profesora permanete laboral de Ciencias y Técnicas de Navegación de la Escuela Técnica Superior de Náutica, Alsira Salgado Don, asumirá la vicerrectoría de Estudiantes y Empleabilidad; y María Hernández García, doctora en Derecho y letrada en el Concello da Coruña será la responsable de Gerencia.

El equipo rectoral se completa con la continuación al frente de sus áreas de Moisés Canle, vicerrector de Titulaciones e Internacionalización; Jerónimo Puertas, vicerrector de Investigación y Transferencia; Marta García, secretaria general; Cristina Naya, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deporte; Sonia Váquez, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad; y Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social.

“Esta renovación permitirá afrontar con mayor fortaleza y nuevo impulso la segunda parte del mandato con la vista puesta en 2030”, subraya en un comunicado la Universidade da Coruña.

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La toma de posesión se celebrará este martes en el paraninfo del rectorado de la UDC a partir de las 10.00 horas, en un acto presidido por el rector Ricardo Cao.