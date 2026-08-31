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Un vehículo queda destrozado tras volcar en la avenida del Ejército en A Coruña y chocar contra otros coches

El conductor pudo salir por su propio pie, aunque recibió atención médica

Coche accidentado en la avenida del Ejército

Coche accidentado en la avenida del Ejército / EloyTP

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RAC

A Coruña

Un vehículo ha quedado totalmente destrozado al volcar en la avenida del Ejército, en A Coruña, y golpear a otros tres coches que estaban estacionados.

El 112 Galicia ha informado este lunes de que el accidente se produjo pasadas las seis de la tarde. Un particular dio el aviso de que un coche se había salido de la vía, justo enfrente de la gasolinera Repsol, y había dado una vuelta en el aire. Además, impactó a otros tres turismos que estaban aparcados en la zona.

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A pesar del golpe, el conductor pudo salir del coche por su propio pie. No presentaba heridas de gravedad, pero el 061 se trasladó hasta el lugar para prestarle atención sanitaria.

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