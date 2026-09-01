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El BNG de A Coruña comienza el año político hacia las elecciones con críticas al actual Gobierno e Inés Rey: "Xa deu todo de si"

La portavoz y candidata nacionalista a la alcaldía, Avia Veira, critica a Rey por "incumplir sistemáticamente" sus acuerdos y no escuchar a la ciudadanía

La portavoz y candidata del BNG a la alcaldía de A Coruña, Avia Veira.

La portavoz y candidata del BNG a la alcaldía de A Coruña, Avia Veira. / Casteleiro

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Nico Carreira

A Coruña

La portavoz y candidata del BNG a la alcaldía de A Coruña, Avia Veira, se une a las valoraciones municipales del nuevo año político con elecciones en mayo de 2026 y aprecia "un intenso desexo de cambio", con críticos a un Gobierno municipal "esgotado e sen ideas". "Este goberno xa deu todo de si", expresó la líder nacionalista. Mientras que el PP tiende la mano al PSOE para negociar los presupuestos y la alcaldesa ve al Bloque como socio preferente, Veira considera que Inés Rey "carece totalmente de autocrítica". La candidata afirma que su formación estará "a traballar duro" este nuevo curso para alcanzar "esas expectativas de cambio".

“A alcaldesa ten sido incapaz de dirixir un equipo minimamente cohesionado. As fendas no seu goberno están á vista de todos e quen paga os pratos rotos son as coruñesas e os coruñeses. Pídenos que reflexionemos, pero quen ten que reflexionar é ela. O problema non é só que incumprise sistematicamente os seus acordos co BNG, o problema é que tampouco escoita a voz da cidadanía”, evaluó Veira.

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Para la candidata, la ciudad necesita un cambio positivo que tiene como única "garantía" al BNG y señala que el PP es sinónimo "de volta a un pasado que resultou nun claro fracaso". Veira recordó las anteriores alcaldías del PSOE y el PP y reconoce que escuchan "a voz de máis xente" que apostarán por una alcaldía del BNG "por un cambio a mellor". "Nós si falamos coas coruñesas e coruñeses e notamos o seu malestar cun Goberno Local que se caracteriza por lle dar as costas á xente", explicó.

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