A Coruña despide el verano con máximas de 26 grados y olas para los amantes del surf
La Agencia Estatal de Meteorología prevé hasta 26 grados este jueves, superando la media habitual de las temperaturas máximas para el mes de septiembre en A Coruña
Septiembre ha llegado a A Coruña, pero el verano todavía parece querer decir un último adiós pese a la cercanía del inicio del otoño. La primera semana del mes arrancó con temperaturas cálidas, que irán en aumento hasta el fin de semana, dejando a su paso dos oportunidades perfectas para despedir la playa.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé alcanzar los 24 grados este miércoles, 2 de septiembre. El jueves los termómetros podrán alcanzar una temperatura máxima de 26 grados y cielos totalmente despejados. El ligero descenso de temperatura del viernes y sábado —días en los que se esperan 23 y 24 grados de máxima, respectivamente— servirán de respiro para los posibles 27 grados del domingo, 6 de septiembre, que podrán venir acompañados de precipitaciones.
Las temperaturas que se alcanzarán el jueves superan las habituales por estas fechas: Aemet sitúa la media de las máximas de septiembre en la estación de A Coruña en 22 grados.
Calor sí, olas también
En los arenales coruñeses, sin embargo, las aguas del Atlántico recuerdan que el otoño está al caer. El mar de fondo ofrece unas condiciones que, aunque puedan ahuyentar a los bañistas, sirven como reclamo para los amantes del surf, que abarrotaron las olas durante la primera jornada de septiembre.
Aemet señala para las aguas costeras de A Coruña mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, aunque sin avisos costeros. El Atlas de ondas de Galicia, de MeteoGalicia, indica que en septiembre comienza una "ligera recuperación" de la energía del oleaje respecto a los meses estival, lo que apunta a una transición natural entre verano y otoño. El atlas explica, asimismo, que en junio, julio y agosto el mar está más contenido, mientras que la llegada del frío incrementa la altura de las olas.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
- La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña