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A Coruña despide el verano con máximas de 26 grados y olas para los amantes del surf

La Agencia Estatal de Meteorología prevé hasta 26 grados este jueves, superando la media habitual de las temperaturas máximas para el mes de septiembre en A Coruña

Surfistas en la playa de Matadero, en A Coruña.

Surfistas en la playa de Matadero, en A Coruña. / Casteleiro

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María Rey

A Coruña

Septiembre ha llegado a A Coruña, pero el verano todavía parece querer decir un último adiós pese a la cercanía del inicio del otoño. La primera semana del mes arrancó con temperaturas cálidas, que irán en aumento hasta el fin de semana, dejando a su paso dos oportunidades perfectas para despedir la playa.

Surfistas en la playa de Riazor, en A Coruña, despiden los últimos coletazos del verano

Surfistas en la playa de Riazor, en A Coruña, despiden los últimos coletazos del verano

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SURF PLAYA MATADERO / Casteleiro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé alcanzar los 24 grados este miércoles, 2 de septiembre. El jueves los termómetros podrán alcanzar una temperatura máxima de 26 grados y cielos totalmente despejados. El ligero descenso de temperatura del viernes y sábado —días en los que se esperan 23 y 24 grados de máxima, respectivamente— servirán de respiro para los posibles 27 grados del domingo, 6 de septiembre, que podrán venir acompañados de precipitaciones.

Las temperaturas que se alcanzarán el jueves superan las habituales por estas fechas: Aemet sitúa la media de las máximas de septiembre en la estación de A Coruña en 22 grados.

Calor sí, olas también

En los arenales coruñeses, sin embargo, las aguas del Atlántico recuerdan que el otoño está al caer. El mar de fondo ofrece unas condiciones que, aunque puedan ahuyentar a los bañistas, sirven como reclamo para los amantes del surf, que abarrotaron las olas durante la primera jornada de septiembre.

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Aemet señala para las aguas costeras de A Coruña mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, aunque sin avisos costeros. El Atlas de ondas de Galicia, de MeteoGalicia, indica que en septiembre comienza una "ligera recuperación" de la energía del oleaje respecto a los meses estival, lo que apunta a una transición natural entre verano y otoño. El atlas explica, asimismo, que en junio, julio y agosto el mar está más contenido, mientras que la llegada del frío incrementa la altura de las olas.

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