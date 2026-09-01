La Fundación Amancio Ortega convoca 500 becas para estudiar en EEUU y Canadá

La Fundación Amancio Ortega abre este miércoles, 2 de septiembre, a partir de las 13.00 horas (en horario peninsular español), el plazo de inscripción para la edición 2027- 2028 de su Programa de Becas para estudiar en Canadá y Estados Unidos.

Dirigido a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos de España (con 90 becas reservadas a estudiantes de la comunidad autónoma de Galicia), el plazo para el envío de solicitudes estará abierto desde el 2 hasta el 23 de septiembre a través de la página web becas.faortega.org.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: alojamiento y manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: alojamiento y manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia.

Información detallada

Toda la información sobre el Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega (bases de participación, normativa, calendario del proceso de selección, etc.) está disponible en la página web oficial: becas.faortega.org.

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Además, los interesados disponen de un correo electrónico (info@becas.faortega.org) y de un teléfono de atención gratuito (900 103 651) para información y resolución de dudas.