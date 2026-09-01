Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 1 de septiembre

Joshua Kenneth presenta su nuevo kit de magia

El ilusionista Joshua Kenneth presenta su nuevo kit de magia junto al director del Museo de Magia de Galicia, Eloy Fernández, en el salón de actos del Sporting Club Casino.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Sporting Club Casino (Calle Real, 83)

Humor en viñetas con ‘Stons’, de Xulia Pisón

La artista gráfica Xulia Pisón expone ‘Stons’ en la Casa Museo María Pita como parte de las colecciones de Viñetas desde o Atlántico.

Horario: 10.00 horas.

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Lugar: Casa Museo María Pita (Calle Herrerías, 28)