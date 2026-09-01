Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 1 de septiembre
Te proponemos dos citas de ocio y cultura para comenzar el mes de septiembre
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Joshua Kenneth presenta su nuevo kit de magia
El ilusionista Joshua Kenneth presenta su nuevo kit de magia junto al director del Museo de Magia de Galicia, Eloy Fernández, en el salón de actos del Sporting Club Casino.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Sporting Club Casino (Calle Real, 83)
Humor en viñetas con ‘Stons’, de Xulia Pisón
La artista gráfica Xulia Pisón expone ‘Stons’ en la Casa Museo María Pita como parte de las colecciones de Viñetas desde o Atlántico.
Horario: 10.00 horas.
Lugar: Casa Museo María Pita (Calle Herrerías, 28)
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