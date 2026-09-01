El otoño llega cargado de música y diversión al puerto de A Coruña con el segundo ciclo Son & Mar

Música, ocio, juego, cultura, territorio... Y todo con vistas al mar. Eso es lo que ofrece Son & Mar A Coruña, un ciclo que convertirá durante casi un mes el puerto herculino en el epicentro gallego de la diversión. Una treintena de artistas de primer nivel repartidos en doce eventos diseñados para todo tipo de público que harán más llevadera la despedida del verano.

Son & Mar, que alcanza en este 2026 su segunda edición, se consolida así en el calendario cultural del otoño en toda Galicia. Con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa Conciertos del Xacobeo, además de Turismo de A Coruña y el Concello de A Coruña, el ciclo duplica tanto su programación como su duración, lo que avala su éxito. "Son & Mar A Coruña muestra cómo un proyecto nuevo puede consolidarse y crecer en muy poco tiempo", destacó durante la presentación el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

La principal novedad de esta edición es precisamente ese crecimiento. Tras la buena acogida del estreno en 2025, Son & Mar A Coruña pasa de seis la 12 eventos, ampliando también su duración de dos a cuatro fines de semana consecutivos, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Las entradas ya están a la venta a través de la web: https://sonemar.gal/entradas-dale-flow

Septiembre: de juegos para toda la familia a la nostalgia del pop de los 90 o la música electrónica y urbana

Aunque la música es el plato fuerte del ciclo, Son & Mar ofrece mucho más. La programación reunirá propuestas para públicos muy diversos, combinando artistas internacionales, figuras destacadas del panorama nacional, talento gallego y eventos temáticos.

El reconocido DJ italiano Gabry Puente, uno de los grandes referentes de la música electrónica internacional, será el encargado de abrir el programa el 18 de septiembre. Un aperitivo para el PicaPop Tardeo del día siguiente, un viaje hacia la nostalgia por los grandes éxitos musicales de los años 90 y 2000.

Ese fin de semana se completa el día 20 con Mundo Juego, una jornada gratuita dirigida a toda la familia y que fomenta el tiempo de calidad compartido entre padres e hijos con el juego como excusa. Será un enorme salón temático con juegos, videojuegos, foodtrucks y deportes durante nueve horas ininterrumpidas.

La programación continuará el 25 de septiembre con Sacro by Mëstiza, una propuesta que fusiona música electrónica y raíces mediterráneas, seguida el 26 por Dale Flow, un festival con nueve artistas encabezados por Omar Montes centrada en los nuevos géneros latinos y urbanos. El 27 de septiembre se celebrará Orballo Cultural, evento gratuito protagonizado por el talento gallego.

En Son & Mar actuará Omar Montes, de gira este verano / Cedida

Octubre da una oportunidad a proyectos emergentes, deporte y música dance y electrónica

Ya en el mes de octubre, el ciclo Son & Mar ofrecerá el día 2 Equis y el día 3 el Brétema Fest, un festival centrado en proyectos emergentes. El fin de semana se cierra con el Mestizo Runner, una novedosa mezcla deporte y participación ciudadana.

El ciclo se cierra el segundo fin de semana de ese mes con el Bresh XXL, un colorido macroevento el día 9. Para la tarde del 10 se reserva el One Dance Tardeo, mientras que la despedida será a ritmo de música electrónica con el Wake Up! Festival.

Cardel del festival Dale Flow / Cedida

Dale Flow, la gran apuesta que va del reguetón antiguo a la música urbana moderna

Aunque la programación del Son & Mar destaca por su variedad y su eclecticismo, algunos de los eventos que la integran merecen un capítulo especial por su nivel. Y uno de ellos es sin duda el festival Dale Flow del día 26. Se trata de un nuevo festival de un día de duración que reunirá en el Puerto de A Coruña a una decena de artistas de primer nivel dentro de la música urbana, en un cartel encabezado por Omar Montes.

Junto al cantante madrileño, auténtico referente del género, se irán subiendo al escenario de Dale Flow el rapero Kaidy Cain, conocido por su trabajo en grupos como 'La mafia del amor' o 'Los Santos'. También está confirmado el compositor y dj canario Danny Romero, así como la mezcla de trap, reguetón y sonidos electrónicos de 8Belial. El colombiano Wolfine, autor del hiperescuchado hit 'Bella' pondrá el ritmo de Medellín al evento, mezclando sus orígenes en el rap con su experiencia en el reguetón. Dale Flow también tendrá acento gallego, el que pone el joven pontevedrés Borja Solla, considerao ya hoy una de las grandes promesas de la música urbana latina; así como el proyecto musical La Eterna, que lleva ADN coruñés. El cartel se completa con dos venezolanos, el dj Robinson Ramos y su compatriota Male, nun artista más orientado hacia hip hop y rap.

La despedida del ciclo Son & Mar será a ritmo de música electrónica en el Wake Up!

El ciclo Son & Mar se despide en esta segunda edición el 11 de octubre con el festival Wake Up!, cita obligada para los amantes de la música electrónica.

El DJ holandés Franky Rizardo, famoso productor que fusiona el house y el techno, encabeza un cartel en el que también destaca su compatriota de Países Bajos Mau P, especialista en tech house y techno. El británico Nic Fanciulli, referente del underground, hará vibrar al puerto de A Coruña a golpe de house y tech house. Completan el festival Wake Up! el también holandés Toman, DJ de sonido minimal y house; la británica Cristina Lazic, una de las voces más frescas y emocionantes de la música electrónica contemporánea, y el español Caste.

Wake Up! también tendrá acento gallego, que será el que ponga Santiso, la DJ gallega nacida en A Coruña y residente de Mestizo Club que destaca en la escena de la música electrónica por sus sesiones de tech house, afro house y techn.

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Fuente: El Correo Gallego