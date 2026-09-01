El PP de A Coruña arranca el curso dispuesto a dialogar los presupuestos municipales con Inés Rey: "El Partido Popular siempre ha tendido la mano"
El portavoz y candidato del PP a la alcaldía coruñesa, Miguel Lorenzo, pone el ojo en las elecciones municipales de mayo de 2027 y promete "tirar" la obra de los Cantones, calificándola de "mamotreto" y "búnker"
Lorenzo califica de "horrorosa" la intervención sobre la fachada de la estación intermodal desde la avenida de A Sardiñeira
El portavoz y candidato del PP a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, arranca el nuevo curso político con las elecciones municipales de mayo de 2027 en el horizonte y tiende la mano a Inés Rey para negociar los presupuestos municipales, entre críticas hacia las obras de la estación intermodal y los Cantones. En rueda de prensa, el líder Popular ha augurado que los próximos comicios serán una "evaluación de voto" al actual Gobierno municipal y reafirman su voluntad de gobernar en mayoría absoluta para lograr "un futuro ilusionante". "Queremos que A Coruña vuelva a ser una plaza amable, cómoda, llena de oportunidades para la gente joven", comentó Lorenzo.
"El PP estaría dispuesto a dialogar unos presupuestos, a pesar de las elecciones. Por otro lado, el Partido Popular siempre ha tendido la mano. Es cierto que la alcaldesa ha cortado todo hilo de comunicación con el Partido Popular y nunca fuimos consultados para ningún tema. Por lo tanto, no creo que cambien esto y que nos invite a participar en esos presupuestos", expresó el candidato popular.
En sus críticas hacia la fachada de la futura estación intermodal de A Coruña visto desde la avenida de A Sardiñeira, el portavoz del PP ha respondido a Rey sobre su señalamiento a la Xunta como responsable y le recuerda que ella "manda en esta ciudad". "Lo de menos es lo que me parece a mí, que me parece horrorosa. Es lo que le parece a los ciudadanos. La alcaldesa dice que la culpa es de la Xunta. Usted estaba en la comisión de seguimiento de esta obra. No se enteró de lo que estaban haciendo", expone.
La obra de los Cantones
Para Lorenzo, el paso por las urnas en mayo de 2027 será el análisis al "trabajo realizado durante estos últimos cuatro años". "Tenemos una alcaldesa con mucho relato, pero pocas realidades. No somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Inés Rey no cumple", valoró. Entre alusiones a un "gobierno roto" y calificaciones de A Coruña como ciudad con "récord de delitos, récord de chapuzas en las obras y, sobre todo, récord en servicios millonarios sin contrato", el candidato a la alcaldía revalidó su compromiso a "tirar" la obra los Cantones.
"No me va a llegar el pico y la pala para tirar todo lo que ha hecho en los Cantones. Esto es unánime. Le pediría que se pusiera un día delante de la obra y que hablara con la gente para escuchar qué es lo que opinan. Ese mamotreto, ese búnker, esa pirámide de Keops. Se han gastado 10 millones de euros en esa vergüenza. Me comprometí que lo iba a tirar", explicó en rueda de prensa.
En su presentación del nuevo curso político, Lorenzo mostró su convicción "a conseguir esa mayoría necesaria para gobernar en la ciudad" adelantó parte del proyecto del PP. "Es un proyecto para los ciudadanos, consensuado con muchos de ellos. Hemos estado en la calle y sabemos cuáles son los problemas de los ciudadanos. Al Partido Popular se le exige la excelencia", señaló.
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