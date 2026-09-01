Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mercado del alquiler rebota con una subida del 5%Primera gran victoria en RiazorEl paseo de O Burgo en A Pasaxe, pendiente de AdifLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónSe investigan las causas del incendio con un fallecido en ArteixoFiestas de María Pita en directoProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto

El fuego, declarado a las 03.34 horas en la planta baja de un edificio, fue sofocado por los bomberos con una dotación de tres vehículos y nueve efectivos

Bomberos de A Coruña.

Bomberos de A Coruña. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Tres personas han sido trasladadas al Chuac y varias personas han resultado heridas en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda situada en avenida de Hércules, en Monte Alto.

Según indican los bomberos de A Coruña en su parte de las últimas horas, el fuego se declaró a las 03.34 horas en una planta baja de un edificio de dos alturas. Hasta el lugar, se desplazó una dotación con tres vehículos y nueve efectivos, además de varias ambulancias de los servicios sanitarios de Urgencias 061, Policía Local y Policía Nacional.

Noticias relacionadas

El incendio provocó graves daños en la vivienda afectada y, aunque a la llegada de los bomberos el edificio ya había sido desalojado, varios vecinos fueron atendidos por lo servicios médicos de urgencia y tres de ellos requirieron traslado hospitalario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
  2. La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
  3. La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
  4. El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
  5. Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
  6. La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
  7. La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
  8. Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña

Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto

Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto

Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 1 de septiembre

Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 1 de septiembre

El tiempo en A Coruña: comienza septiembre con cielos despejados por la tarde y temperaturas en aumento

El tiempo en A Coruña: comienza septiembre con cielos despejados por la tarde y temperaturas en aumento

Inés Rey apunta a la Xunta como responsable de velar por la estética de la estación intermodal de A Coruña

La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"

El Concello de A Coruña defiende que las fugas de agua son cuatro veces menos que el máximo legal, pese a las críticas de la Xunta

Inversión, sistemas informáticos de control y ayuda vecinal, claves para que A Coruña tenga escasas fugas de agua: "Los mejores sensores son los ciudadanos"

Inversión, sistemas informáticos de control y ayuda vecinal, claves para que A Coruña tenga escasas fugas de agua: "Los mejores sensores son los ciudadanos"

Alba López, la tatuadora que abrió su propio estudio con 25 años: "Los tatuajes te hacen ser quien eres"

Alba López, la tatuadora que abrió su propio estudio con 25 años: "Los tatuajes te hacen ser quien eres"
Tracking Pixel Contents