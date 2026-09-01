Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto
El fuego, declarado a las 03.34 horas en la planta baja de un edificio, fue sofocado por los bomberos con una dotación de tres vehículos y nueve efectivos
Tres personas han sido trasladadas al Chuac y varias personas han resultado heridas en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda situada en avenida de Hércules, en Monte Alto.
Según indican los bomberos de A Coruña en su parte de las últimas horas, el fuego se declaró a las 03.34 horas en una planta baja de un edificio de dos alturas. Hasta el lugar, se desplazó una dotación con tres vehículos y nueve efectivos, además de varias ambulancias de los servicios sanitarios de Urgencias 061, Policía Local y Policía Nacional.
El incendio provocó graves daños en la vivienda afectada y, aunque a la llegada de los bomberos el edificio ya había sido desalojado, varios vecinos fueron atendidos por lo servicios médicos de urgencia y tres de ellos requirieron traslado hospitalario.
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