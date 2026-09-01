Trasladados al Chuac tres heridos en el incendio de una vivienda esta madrugada en Monte Alto

Tres personas han sido trasladadas al Chuac y varias personas han resultado heridas en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda situada en avenida de Hércules, en el barrio de Monte Alto.

Según indican los bomberos de A Coruña en su parte de las últimas horas, el fuego se declaró a las 03.34 horas en una planta baja de un edificio de dos alturas.

Hasta el lugar, se desplazó una dotación con tres vehículos y nueve efectivos, además de varias ambulancias de los servicios sanitarios de Urgencias 061, Policía Local y Policía Nacional.

El incendio provocó graves daños en la vivienda afectada y, aunque a la llegada de los bomberos el edificio ya había sido desalojado, varios vecinos fueron atendidos por los servicios médicos de urgencia y tres de ellos precisaron traslado hospitalario.

Solo uno de los hospitalizados permanecía ingresado en la mañana de este martes y ya ha recibido el alta hospitalaria, según confirman fuentes hospitalarias.

Bajo afectado por un incendio esta madrugada en avenida de Hércules. / Casteleiro

La alerta de los vecinos

Según indica el 112 Galicia, fueron varios particulares quienes dieron la voz de alarma sobre las 3.30 horas. En su llamada, indicaban que varias personas pedían ayuda en el interior de una vivienda ubicada en la intersección entre la avenida de Hércules y la calle Ramón del Cueto, desde la que se observaba una gran humareda.

La central de emergencias movilizaron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos, Policía Nacional y Local de A Coruña.

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Sobre las 04.20 horas, los bomberos confirmaron que el fuego estaba apagado y que ardieron materiales acumulados en la planta baja de la vivienda.