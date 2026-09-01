Cuenta atrás para el último festival del verano en A Coruña
El Recorda Fest contará con artistas como Hombres G, Juan Magán y Fran Perea. En esta edición añaden el Recorda Sessions, dedicado a la música de los años 2000
Este fin de semana se celebra en A Coruña el último festival del verano, el Recorda Fest, que tendrá lugar el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre en el muelle de la Batería. En el festival se podrá disfrutar de artistas de la talla del Cali y El Dandee, Juan Magán, Hombres G o Álvaro de Luna, entre otros.
Esta nueva edición trae novedades. "El Recorda sigue la misma línea desde el principio, pero este año incluimos el Recorda Sessions, que es una vuelta a los años 2000", explica la organizadora del festival Olga Lamas. En este nuevo apartado del certamen reúnen a artistas que formaron parte de la banda sonora veraniega del principio de los 2000. "Va a ser muy dinámico y muy divertido, contamos con Fran Perea, David Civera, Selena y muchos más artistas que nos trasportan a esos años", indica Lamas.
El festival genera un gran impacto social, cultural y económico en la ciudad. "Os festivais e a música non son so cultura, senon que xeran un retorno moi importante en termos de emprego e tursimo", señala el comisario del Xacobeo 2027 Marcos Román Gómez. Al festival acudirán alrededor de 20.000 personas, tanto de la comunidad gallega como del resto del territorio nacional. "Ven moita xente de fora e iso da moita proxección para Galicia como epicentro dos festivais de música en directo", dice Róman Gómez.
Actuaciones viernes 4
El certamen comenzará el viernes con Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A, Sidecars, Mafalda Cardenal y Pavlenha. A mayores ese día habrá el Recorda Sessions con Fran Perea, Raúl, Natalia, Selena, Ella Baila Sola y David Civera.
Actuaciones sábado 5
Al día siguiente actuarán Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, HYDN e Inazio. Aparte el sábado cuenta con el Modo Perreo y como artista especial a Álvaro de Luna.
Quienes estén interesados en acudir al festival, aún pueden conseguir las entradas en la página web del festival o en Ataquilla.
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