El nuevo Equipo de Gobierno de la Universidade da Coruña toma posesión y echa a andar la Vicerreitoría de Estratexia Dixital e IA

La Universidade da Coruña hace oficial la renovación parcial de su Equipo de Gobierno con la toma de posesión de los nuevos cargos, que tuvo lugar esta mañana en la Reitoría. La principal novedad además de la remodelación es la creación de Vicerreitoría de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial, con la que se busca un refuerzo en la respuesta ante la digitalización y la IA como un elemento transversal tanto a la actividad académica como a la investigadora. Este cambio llega durante la segunda parte del mandato, que el rector Ricardo Cao considera "unha nova etapa".

Antes de detallar los cambios, Cao quiso dedicar un agradecimiento a las cinco personas que cierran su etapa dentro del equipo de la UDC. "A Ángel Fernández Castro, que estivo á fronte da vicerreitoría de Economía e Planificación Estratéxica, a María José Lombardía Cortiña, fronte da vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade, a Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdade e Diversidade, a Teresa López Fernández, vicerreitora de Profesorado, e a María Jesús Grela Barreiro, xerenta da universidade. Asumiron responsabilidades especialmente esixentes durante estes algo máis de dous anos e medio", expresó.

En concreto, el rector asumió que en algunos casos se prolongó "unha intensa dedicación á xestión universitaria" y reconoce el trabajo durante "un período complexo" marcado por "retos económicos, organizativos, normativos e estratéxicos". Entre los agradecimientos reconoció la contribución "decisiva" de los responsables salientes para alcanza objetivos "que hoxe forman parte do balance deste mandato".

Durante el acto de toma de posesión de los nuevos cargos, Cao destacó que la UDC se encuentra en un momento "decisivo" para consolidar su crecimiento y fortalecer su papel como universidad de referencia. "Contamos co talento, a capacidade e a ambición necesarias para seguir medrando, preparada para liderar os cambios que xa están transformando a nosa contorna. Queremos unha universidade capaz de liderar a transformación dixital, de atraer e reter talento, de xerar coñecemento útil para a sociedade e de contribuír ao desenvolvemento económico e social de Galicia. Ese é o noso compromiso", señaló Ricardo Cao.

Nuevas incorporaciones a la UDC

Al frente de la nueva Vicerreitoría de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial estará Laura Castro Souto, ingeniera en Informática y doctora en Computación, ambas titulaciones por la Universidade da Coruña. Es docente en el Grado en Ingeniería Informática de la UDC e investigadora en el Grupo de Ciudadanía Digital. Bruno Casal Rodríguez, doctor en Economía por la Universidade da Coruña y profesor titular en el Departamento de Economía, donde imparte materias del área de Hacienda Pública, ocupará la Vicerrectoría de Economía y Planificación Estratégica.

Luis Hervella Nieto, doctor y profesor titular de Matemática Aplicada en la Facultad de Informática e investigador del grupo M2NICA (Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas), será el titular de la Vicerrectoría de Profesorado. Alsira Salgado Don, doctora y profesora permanente laboral de Ciencias y Técnicas de la Navegación en la Escuela Técnica Superior de Náutica, asumirá la Vicerrectoría de Estudiantes y Empleabilidad. María Hernández García, doctora en Derecho y letrada en el Ayuntamiento de A Coruña, será la nueva responsable de la Gerencia.

Continúan al frente de sus áreas, completando el equipo rectoral: Moisés Canle, vicerrector de Titulaciones e Internacionalización; Jerónimo Puertas, vicerrector de Investigación y Transferencia; Marta García, secretaria general; Cristina Naya, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deporte; Sonia Vázquez, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad; y Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social.