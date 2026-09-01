La Xunta reclama a Inés Rey que no "tergiverse" sobre la estación intermodal de A Coruña y el alcalde de Culleredo la defiende

La Xunta reclama a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, "responsabilidad y rigor" en sus declaraciones sobre el proyecto de la estación intermodal de A Coruña. La directora general de Mobilidade, Judit Fontela, pide a la regidora que no tergiverse cuestiones relativas a esta infraestructura y su puesta a disposición de la ciudadanía. Reclama también la colaboración y coordinación de todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias. El Gobierno autonómico critica a la regidora coruñesa por sus comentarios acerca de la estética de la estación y sobre el ámbito patrimonial del proyecto de Adif en la estación intermodal, del cual acusó como responsable a la Xunta.

Desde Mobilidade aclaran que el proyecto de Adif cuenta con un informe favorable del Consello Territorial de Patrimonio Histórico da Coruña y señalan al Ayuntamiento como "conocedor" desde su emisión en 2021. El pronunciamiento de la Xunta se limitó únicamente a los elementos con valor cultural, como las estructuras relativas a la antigua estación y no de la fachada de reciente construcción ni de su diseño. El órgano aclara que estas son cuestiones que se encuentran fuera del ámbito delimitado.

Fontela incide en que la alcaldesa no puede trasladar a la Administración autonómica cuestiones que son competencia de Adif y comenta que el convenio del área intermodal de A Coruña, firmado entre las tres partes, no incluye en ningún aspecto la obra correspondiente al nuevo edificio de la estación de ferrocarril, que ejecuta Adif. "Se trata de actuaciones diferenciadas, con ámbitos, competencias y responsabilidades propias, pese a que las actuaciones de la Xunta y de Adif se coordinaron desde el inicio", informan desde Mobilidade.

En este sentido, la Dirección General de Mobilidade detalla que no tuvo acceso al sistema de acabados previstos en el proyecto de Adif ni a las modificaciones que tramita para sus obras de ampliación del edificio de la estación ferroviaria. Los únicos elementos que afirman pudieron conocer son los que competen a la conexión de la pasarela y a las dimensiones de la cubierta de las vías. Por otra parte, ante las declaraciones de Inés Rey asegurando que no mantuvo contacto con el Gobierno gallego para reorganizar las rutas de autobús para la entrada y salida de la nueva intermodal, Fontela afirma que hubo hasta cinco reuniones específicas: uno en mayo de 2025, otro en enero de este año, dos en marzo y otro el pasado abril.

El alcalde de Culleredo defiende a Rey

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, mostró su respaldo a Inés Rey ante las respuestas de la Xunta en relación con la estación intermodal. “Cada vez resulta más difícil sostener que determinadas actuaciones del Gobierno gallego respecto a los ayuntamientos socialistas del área metropolitana respondan únicamente a criterios institucionales”, advierte. Rioboo considera que lo sucedido en los últimos días con el Concello de A Coruña “no puede analizarse como un hecho aislado”, sino que forma parte de una dinámica que también se está produciendo en Culleredo. Rioboo hace un llamamiento a la Xunta para que abandone “la confrontación permanente” y recupere una relación institucional basada en la cooperación.

“Cuando sistemáticamente se cuestiona, se retrasa o se dificulta la acción de gobiernos municipales socialistas mientras responsables de la Xunta participan en actos y visitas junto a representantes y candidatos del Partido Popular en esos mismos municipios, es legítimo preguntarse dónde termina la acción institucional y dónde empieza la estrategia electoral”, señala.

Rioboo defiende la posición mantenida por Inés Rey respecto a la necesidad de transparencia y colaboración sobre la estación intermodal. “A Coruña tiene todo el derecho a defender los intereses de sus vecinos y su alcaldesa tiene la obligación de exigir explicaciones cuando considera que las cosas no se están haciendo correctamente. Pretender desacreditarla por hacerlo forma parte de una política de confrontación que no beneficia a nadie”, apunta.