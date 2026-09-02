Adiós al andamio más elevado de A Coruña: la torre de O Montiño estrena imagen renovada

O Castrillón estrena nueva imagen de uno de sus símbolos. Se trata de la histórica sede de Telefónica, la torre de O Montiño, que ha sido rehabilitada. Los enormes andamios que se colocaron a inicios de año han desaparecido para dejar a la vista su nueva imagen.

Lleva 50 años en pie, pues fue construida en el año 1971 como torre de telecomunicaciones de O Montiño, proyectada por Severino González, que se eleva sobre todos los edificios de su entorno. Está situada en la esquina de las calles Cerca y Jacinto Benavente.

Noticias relacionadas

Tras años con una red de seguridad, ha sido restaurada. En el edificio anexo todavía trabaja personal de Telefónica. De hecho, apunta a ser su única sede coruñesa. Tras la reorganización de la actividad en la ciudad de la empresa Telefónica, ya hoy en día solo dispone de personal en dos de los edificios: el de O Castrillón y en la central de la calle San Vicente de Paúl, en el barrio de Monte Alto.