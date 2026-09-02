El BNG reclama más personal y una nueva sede para el Archivo Municipal de A Coruña
Las recientes lluvias obligaron a colocar cubos para recoger el agua y cubrir con plásticos documentos
El Bloque de A Coruña ha presentado una tanda de preguntas escritas y un ruego oral sobre el Archivo Municipal, con sede en Durán Loriga, para mejores instalaciones y más personal. Como publicó este diario, las fuertes lluvias de finales del mes pasado empeoraron la situación del inmueble, con filtraciones. Hubo que colocar cubos para recoger el agua y cubrir con plásticos documentos históricos, además de trasladar otros de urgencia.
El viceportavoz del Bloque, Francisco Jorquera, que registró los documentos, recuerda que el pleno municipal aprobó en 2024 una moción del BNG que instaba a reparar las instalaciones y aumentar la plantilla. Pero continúa sin cumplir y la situación, afirman los nacionalistas, no ha mejorado. Las instalaciones, señalan, ocupan un espacio pequeño, de manera que parte de los documentos se tienen que conservar en otros lugares. Además, las condiciones de temperatura y humedad "no son las idóneas", así como tampoco la impermeabilización. Las recientes, lluvias, señala el BNG, han llevado a goteras, y el grupo pregunta qué se hizo para resolver el problema que generan. También pide un plan para llevar la sede a nuevas instalaciones.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
- Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear
- Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: 'No quiero que esto sea una calle San Juan