El BNG reclama más personal y una nueva sede para el Archivo Municipal de A Coruña

El Bloque de A Coruña ha presentado una tanda de preguntas escritas y un ruego oral sobre el Archivo Municipal, con sede en Durán Loriga, para mejores instalaciones y más personal. Como publicó este diario, las fuertes lluvias de finales del mes pasado empeoraron la situación del inmueble, con filtraciones. Hubo que colocar cubos para recoger el agua y cubrir con plásticos documentos históricos, además de trasladar otros de urgencia.

El viceportavoz del Bloque, Francisco Jorquera, que registró los documentos, recuerda que el pleno municipal aprobó en 2024 una moción del BNG que instaba a reparar las instalaciones y aumentar la plantilla. Pero continúa sin cumplir y la situación, afirman los nacionalistas, no ha mejorado. Las instalaciones, señalan, ocupan un espacio pequeño, de manera que parte de los documentos se tienen que conservar en otros lugares. Además, las condiciones de temperatura y humedad "no son las idóneas", así como tampoco la impermeabilización. Las recientes, lluvias, señala el BNG, han llevado a goteras, y el grupo pregunta qué se hizo para resolver el problema que generan. También pide un plan para llevar la sede a nuevas instalaciones.