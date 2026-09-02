La autora y humorista estadounidense Fran Lebowitz protagoniza el próximo encuentro MOP Talk en A Coruña

La Fundación Marta Ortega programa un encuentro entre la autora y humorista estadounidense Fran Lebowitz y el escritor Daniel Mendelsohn. El próximo jueves 10 de septiembre llegará a las instalaciones del muelle de la Batería esta nueva MOP Talk que estará abierta al público y contará con turno de preguntas y firma de libros.

Para asistir, es necesario realizar una reserva a partir de este jueves 3, a las 11.00 horas, a través de la web www.themopfoundation.org, debido a que el espacio cuenta con un aforo limitado de 200 personas. Cada asistente podrá solicitar hasta dos entradas.

Fran Lebowitz

La Fundación MOP presenta a Fran Lebowitz como una de las “observadores sociales más perspicaces de la actualidad”, con “opiniones mordaces” y una escritura “directa y descarada”. Antes de convertirse en escritora, desempeñó trabajos ocasionales hasta que Andy Warhol la contrató como columnista para Interview. Posteriormente, trabajó en Mademoiselle. Su primer libro, una recopilación de ensayos titulada Metropolitan Life, y su segunda colección, Social Studies, fueron un éxito de ventas. Ambos libros fueron reunidos en The Fran Lebowitz Reader, publicado en España en 2021 por Tusquets con el título Un día cualquier en Nueva York. “Alterna ironía, humor desenfadado, impasibilidad, sarcasmo, ingenio y agudeza. La prosa de Lebowitz resulta extraordinariamente entretenida”, explican.

En 2010, Martin Scorsese dirigió para HBO el documental sobre Lebowitz Public Speaking. La miniserie documental Pretend It's a City, también dirigida por Scorsese y protagonizada por Lebowitz, se estrenó en Netflix en 2021 y fue nominada a los Premios Emmy de 2021 en la categoría de Mejor Serie Documental o de No Ficción. En 2008, la revista Vanity Fair la incorporó a su Lista Internacional de los Mejor Vestidos.

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Daniel Mendelsohn

El escritor Daniel Mendelsohn (Nueva York, 1960) es reconocido internacionalmente por obras como Una odisea, Tres anillos o Los hundidos. Mendelsohn es, además, autor de la reciente traducción de la Odisea de Homero al inglés, publicada en 2025.