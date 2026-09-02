Carla Mosquera, pregonera de las fiestas de Elviña: "La gente no me identifica como alguien de allí y quiero que sepan de donde vengo"

La judoka coruñesa Carla Mosquera será la pregonera de las fiestas de San Vicente de Elviña de esta edición. La celebración durará desde el sábado 5 al domingo 6 de septiembre, con actividades lúdicas, música en directo y gastronomía. La petición para ser la pregonera de las fiestas de la aldea de Elviña le llegó después de participar en el Mundial. "Mi familia es de allí de toda la vida, y me lo propusieron entre bromas. Al principio me lo tomé un poco a risas, pero siguieron con la idea en la cabeza y ahí estaré este fin de semana", dice la judoka.

Mosquera se enfrenta a este nuevo reto con muchas ganas. "Es una experiencia nueva de vida, hay que probar cosas distintas", señala. Para Mosquera ser la pregonera de las fiestas es una forma de reivindicar sus raíces. "Desde que tengo uso de razón mi familia ha vivido en Elviña, pero yo no he podido estar siempre allí por circunstancias personales. La gente no me identifica como alguien de allí, y quiero que sepan de donde vengo", explica.

La deportista recuerda con mucho cariño como vivía las fiestas cuando era pequeña. "La verdad es que las fiestas cambiaron un montón, recuerdo la lucha de pistolas de agua o las antiguas lanchitas. Siempre me lo pasaba muy bien", afirma. Mosquera resalta la familiaridad que se ve durante la celebración. "Ves la relación que hay entre la gente, una relación que es muy cercana. Elviña crece cada vez más y llega más gente, queremos que crezca siempre que se respete", indica.

La pregonera sigue puliendo el discurso inaugural, hablará de quién es ella, de sus raíces y de porque las fiestas de Elviña son las mejores. Mosquera dará el pregón a las 14.00 horas en la pista deportiva de la calle Rebandas.

El judo más allá del deporte

Carla Mosquera empezó desde pequeña a practicar este deporte. "Siempre me quise apuntar a judo y, cuando pudieron, me metieron en la extraescolar, pero justo ese curso tuvieron que sacarme. Años más tarde lo retomé y aquí sigo, es cierto que entre medias tuve un pequeño parón. Mis últimos logros han sido el resultado de retomar los entrenamientos, me marqué un objetivo y luché por él", explica Mosquera.

La deportista señala los beneficios de hacer judo. "Es muy importante para la salud practicar actividad física, el judo es un deporte de fuerza pero que no se basa en levantar pesas o hacer repeticiones, es más dinámico", indica. "Sociabilizas un montón durante el entrenamiento y después también hay alguna quedada. Aunque parezca un deporte individual, hace falta compañeros para aplicarlo", dice la judoka. El judo te permite trabajar la coordinación y la agilidad física y mental. "Hace que tu día a día sea más llevadero y que el ánimo esté más elevado", afirma. La deportista coruñesa señala que el judo es un deporte difícil y minoritario, pero que en A Coruña hay una buena cantera. "En la ciudad hay un montón de clubes. Al final, cuanta más competencia haya, mayor será tu nivel. Yo creo que con el apoyo de los clubes, la federación y demás, seguiremos creciendo a nivel nacional", afirma.

Carla Mosquera consiguió en marzo el tercer puesto en la Supercopa de España Senior en Marín. "Ya no me dedico a la alta competición, pero sigo ligada al judo y doy clases. En la competición de Marín me replanteé un poco todo porque ya tengo unos años, pero sí que quiero seguir vinculada a veteranos, por lo que hace falta competir", indica Mosquera. Para la judoka esta medalla significa que todo el trabajo previo valió la pena. "Puedes seguir consiguiendo nuevos retos, no siempre es fácil pero hay que remontar las adversidades. Esta medalla me recuerda a mi familia, sin ellos no habría sido posible", añade.