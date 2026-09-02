El Concello de A Coruña amplia el plazo para presentar ofertas para gestionar la planta de Nostián
En esta segunda convocatoria, se elevó en casi 100 millones el valor del contrato
El plazo para presentar ofertas en el nuevo concurso para gestionar la planta de Nostián tenía que acabar el 31 de agosto. El Concello ha decidido ampliar ese periodo hasta el 17 de septiembre. La ampliación se produce tras el mes de agosto, en el que algunos trámites pueden resultar más complicados por el periodo vacacional. Según la documentación, la fecha de apertura de los sobres está fijada para el día siguiente, 18 de septiembre.
En la anterior convocatoria para gestionar la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que lleva desde 2020 en precario y sin contrato, no se recibió ninguna oferta.
Al no atraer a ningún candidato, el Gobierno local decidió modificar los pliegos y elevar en casi 100 millones de euros el valor del contrato, con 25 años de duración. Si en los pliegos de la primera convocatoria el valor conjunto del contrato superaba los 642 millones de euros, en esta segunda tentativa la cuantía asciende a 736 millones de euros. La concesión de las instalaciones incluye la obligación de que la concesionaria modernice el complejo.
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