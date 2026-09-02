El Concello de A Coruña clausura el edificio incendiado en la avenida de Hércules

El Concello de A Coruña ha clausurado el edificio del número 10 de la avenida de Hércules, donde el lunes de madrugada hubo un incendio que obligó a desalojar a sus residentes.

Según fuentes municipales, el bajo que ardió es inhabitable. Para que los inquilinos puedan regresar a las otras dos plantas, deberán cambiar la instalación eléctrica, pues se encuentra en muy mal estado y supone un riesgo.

Una vez controlado el incendio, que se saldó con tres heridos, los bomberos regresaron al inmueble para realizar una pequeña demolición en su interior ya que, por las condiciones de seguridad, la Policía Judicial no podía entrar para realizar una inspección.

Además, la Policía Local acompañó a los residentes a recoger sus efectos personales. Una vez realizados estos trabajos, se tapiaron las ventanas de la vivienda incendiada y se bloqueó la puerta de acceso al edificio para que no pueda acceder nadie a su interior.

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Una técnico municipal confirmó que era necesario clausurar el edificio porque no presenta las condiciones mínimas de seguridad para poder pernoctar en su interior.