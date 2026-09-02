El Concello de A Coruña reclama otros 851.000 euros al matadero

El Concello de A Coruña da un nuevo paso para regularizar el cobro del canon del matadero municipal y pone otros 851.061 euros sobre la mesa. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este miércoles la liquidación de 2021, por 167.566 euros, e iniciar el expediente para exigir otros 683.495 por los ejercicios de 2022 a 2025.

La concesionaria, Carniceros de La Coruña (Carnicosa), gestiona las instalaciones desde 1986. El canon de 2022 asciende a 167.566 euros; el de 2023 y 2024, a 172.090 cada año, y el de 2025, a 171.746 euros. Para estas cuatro anualidades se abrirá ahora un trámite de audiencia de 15 días antes de aprobar la liquidación definitiva.

El acuerdo sobre 2021 llega después de que el Concello proponga desestimar las alegaciones de Carnicosa. La empresa sostiene que sus inversiones y gastos de mantenimiento generan un saldo a su favor y que no procede pagar el canon.

El Gobierno local concluye que no aporta elementos sustancialmente nuevos respecto a los ya planteados por los cánones de 2015 a 2020 y mantiene que los gastos solo pueden compensarse si provocan un desequilibrio económico en los términos exigidos y cuentan, en el caso de las inversiones, con autorización municipal previa.

La reclamación se suma a los 1,05 millones de euros liquidados en marzo de 2025 por los cánones de 2015 a 2020. Carnicosa recurrió ese acuerdo, pero la Junta de Gobierno rechazó su recurso en noviembre. El nuevo expediente de 2022 a 2025 interrumpe además la prescripción del derecho municipal a liquidar esas anualidades.