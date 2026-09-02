A Coruña, a la cabeza de la comarca en paridad salarial entre hombres y mujeres: "En sanidad o educación hay menos segregación"

Ninguno de los municipios del área inmediata de A Coruña escapa a la discriminación salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo con las estadísticas de la Xunta, en la comarca coruñesa, en la que el Gobierno gallego incluye, además de a la ciudad, a Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, los hombres disfrutaron este mes de marzo de una base de cotización (en esencia el salario bruto) un 13,5% mayor que las mujeres. Pero hay importantes diferencias en las retribuciones según el municipio.

Mientras que en Bergondo la diferencia es de algo menos del 10,1% en favor de los hombres, y en A Coruña del 10,7%, en la mayoría de los casos se pasa del 15%, y en Arteixo o Carral el descuadre se aproxima al 24%. Para el director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidade da Coruña (UDC), Jesús Ángel Vázquez Forno, la explicación puede pasar porque en la ciudad se concentren trabajadoras con mayores niveles de educación, y en sectores con "menor posibilidad de segregación ocupacional", como la sanidad o la ocupación.

La mayoría de municipios, por encima del promedio comarcal

Dejando aparte el caso de Bergondo, que se encuentra al mismo nivel que A Coruña, el siguiente municipio más igualitario es Oleiros, donde los hombres ganan, en términos brutos, un 13,6% más que las mujeres, ya por encima de la media de la comarca. El patrón queda claro: la ciudad baja el promedio en una comarca en la que el área metropolitana presenta diferencias importantes. En Sada, la brecha salarial se acerca al 17,1% en favor de los hombres, y en Cambre es del 18,5%. Culleredo está prácticamente en el 19%, mientras que en Abegondo la cifra se aproxima al 19,6%. Arteixo y Carral alcanzan las mayores disparidades, con, respectivamente, un 23,8 y un 23,9% de mayor retribución para los hombres.

Las cifras también parecen tener oscilaciones importantes: en diciembre del año pasado las brechas eran en general inferiores, y A Coruña quedaba en un 9%, de diferencia, la menor de toda la comarca; Bergondo era la segunda, con un 11%. Pero los dos municipios con más diferencia seguían siendo Arteixo y Carral, con un 17,7 y 18,8% de brecha.

El sector servicios, más igualitario

Para Vázquez Forno, las "notables diferencias" entre la ciudad y su área metropolitana resultan llamativas. El director de la Escuela de Relaciones Laborales las achaca "principalmente a la estructura productiva y también a los niveles de educación" de la población. En la urbe hay un mayor peso de la Administración, sanidad y educación, y en general del sector servicios, lo que, considera el experto, "propicia menor brecha salarial, al ser las categorías más homogéneas y con menos posibilidad de segregación ocupacional".

Esta estructura "favorece las posibilidades de conciliación y por tanto de recurrir a menos parcialidad por parte de las mujeres". Además, en la ciudad se tienden a concentrar niveles de educación más elevados, con lo que "las posibilidades de ascenso para las mujeres son mayores y por tanto menor brecha".

Pero en otros municipios "el empleo es preferentemente industrial concentrado en los polígonos". Allí, los técnicos especialistas, mandos intermedios y altos están "masculinizados", con lo que los hombres acaparan salarios más altos. Además, "una parte del empleo es rural", y en este contexto las bases de cotización femeninas tienden a ser más reducidas. "Generalmente la mínima", señala Vázquez Forno.