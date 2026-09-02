Desviados dos vuelos que debían aterrizar en Alvedro y otro regresa a Madrid por la niebla

Dos aviones han tenido que ser desviados desde el aeropuerto de A Coruña al de Vigo debido, según Aena, a "causas meteorológicas", esto después de que en la zona se registrase una espesa niebla.

En concreto, se han desviado a Vigo un vuelo de Vueling procedente de Barcelona (7.40 horas ) y un vuelo de Iberia procedente de Madrid (8.40 horas), ambos con destino A Coruña.

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Un vuelo de Air Europa procedente de Madrid y con destino A Coruña (7.50 horas) ha regresado al origen. El vuelo que realizaba después este avión (A Coruña-Madrid) fue cancelado.