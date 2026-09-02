El grupo Narco completa el cartel del Flores Rock de A Coruña

El Flores Rock ya tiene su cartel completo. La organización desveló este miércoles el nombre de la banda que compartirá escenario con grupos como Angelus Apatrida, Dakidarría e The Lizards. Se trata de Narco. El grupo sevillano de rap-metal/rock, formado en 1996 en el barrio de La Macarena (Sevilla). Están ahora de gira por su 30 aniversario.

Para celebrarlo, se unen también al festival gratuito que se celebra este fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, en el Barrio de las Flores de A Coruña. Actuarán el sábado a las 1:15 horas.

Horarios del fin de semana

El festival arranca la tarde del viernes 4 de septiembre con Komando Kombate (19.25 horas) y la música más punk de Onza (21.15), Kaos Urbano (22.35), Non Servium (00.05) y Mar de Fondo (1.20). Las actuaciones de esta edición se repartirán en dos escenarios, en la plaza de Sol Naciente y en la plaza de los Álamos.

Además, el evento busca dar visibilidad a grupos en proceso de crecimiento, con la participación de Ewaric (viernes a las 20.00 horas) y Penitence in Darkness (sábado a las 19.05), que lograron el segundo y primer puesto, respectivamente, en la Batalla de Bandas celebrada en mayo en el barrio para dar espacio a formaciones emergentes.

Al día siguiente, la jornada festiva comienza con el regreso de Flores Kids, con una chocolatada popular entre las 11.00 y las 12.30 horas y talleres musicales desde las 11.30 hasta las 13.30 horas en la zona Pekerocks, con plazas limitadas y precios que varían según la duración de las actividades.

Por la tarde, los más pequeños también podrán disfrutar de juegos, manualidades y globoflexia desde las 14.00 hasta las 19.00 horas, además de los espectáculos de Brais das Hortas y Peter Punk (15.00 horas) y Collón de Lola (16.30 horas).

Para los adultos, la jornada del sábado 5 comienza con una sesión vermú de la mano de Lamatumbá a las 13.15 horas y con el espectáculo de Txavalada entre conciertos. Con un estilo más acústico, por la tarde también actuarán Moonshine Wagon (18.00) y Tree Mountains (20.20), junto con otros grupos como el ganador de la Batalla de Bandas 2026 y Dakidarría (21.30).

La jornada terminará con la música metal de Angelus Apatrida a las 00.05 horas y Narco, el bombazo de esta edición.

Último día de música y mercado

El Flores Rock cierra su programa el domingo 6 de septiembre de una forma más familiar, con el Mercado de Flores de artesanía y gastronomía, que se celebrará en los jardines del barrio, entre las calles Petunias y Xirasois, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

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El mercado, que estará amenizado por Los Alcántara (14.00 horas) y La Yaya DJ (16.00 y 18.00 horas), también ofrecerá actividades infantiles y la actuación de Pako Pakolas a las 17.00 horas para los más pequeños dentro del Flores Kids.