Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este miércoles 2 de septiembre
Bandas sonoras con la Orquesta Sinfónica y cine de serie B en el Fórum Metropolitano, propuestas destacadas en la agenda del día
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Música de cine a cargo de la Sinfónica de Galicia
La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un concierto de bandas sonoras dentro del Festival Internacional de Música de Cine. La dirección corre a cargo de J. M. Cancela.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: Palacio de la Ópera
Proyección del filme ‘As motoserras cantan’
Los amantes del cine serie B tienen una cita esta tarde con la proyección de Chainsaws were singing (As motoserras cantan) de S. Maran, dentro del Festival de Cinema Fantástico que comienza hasta el día 5.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: Fórum Metropolitano
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