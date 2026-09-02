Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: "Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP"
Insiste en que se trata de una "convocatoria unilateral"
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha desmarcado de la concentración de apoyo a Ceuta que se celebra esta tarde y que ha convocado la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que ella es vicepresidenta. En A Coruña, será a las 20.00 horas en la plaza de María Pita. "El PP lleva utilizando la FEMP desde el inicio del mandato como un instrumento al servicio de Génova. Eso nunca había pasado", critica, y denuncia que esta convocatoria "no es a favor de Ceuta" sino que es "una concentración interesada y que está monopolizando el PP".
Rey recuerda que la FEMP "aglutina a más de 8.000 ayuntamientos de España", en la que las decisiones se toman "con lealtad institucional, por unanimidad". Pero en este caso, asegura, no fue así. "La presidenta de la FEMP --María José García-Pelayo-- fue a Ceuta, avisando la tarde-noche anterior, para trasladar la solidaridad y se ha arrogado facultades que no les corresponden", explica, e insiste en que la "convocatoria es unilateral". Insiste en que "la derecha y la ultraderecha" van a utilizar esta concentración "para otros intereses que no son los de los ceutís". Para Inés Rey, "la solidaridad es destinar recursos".
A la concentración que se celebra esta tarde en A Coruña acudirá el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo que sorprende a la alcaldesa, a la que le hubiese gustado verlo en otras manifestaciones para defender "la educación o la sanidad, en el 8 de marzo o en el Día del Orgullo".
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