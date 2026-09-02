Karlos Animal, vocalista de Non Servium: "En A Coruña tenemos a gente muy cercana a nosotros y hemos construido una relación muy bonita con la ciudad"

La banda de Móstoles Non Servium actuará en el Festival Flores Rock el viernes 4 de septiembre pasadas las doce de la noche. El grupo, con tres décadas en el mundo de la música, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del street punk y del movimiento Oi! en habla hispana.

El grupo tuvo un parón de ocho años en el que no publicaron nuevas canciones, esta línea temporal se enmarca desde que lazaron su álbum Resurgir (2015) hasta Criatura (2023). "Por circunstancias de fuerza mayor tuvimos que hacer un parón, pero fue algo positivo porque volvimos con Criatura en un momento en el pensábamos que todo se iba al carajo. Fue como otro renacer de la banda", explica el vocalista del grupo Karlos Animal. Su disco Criatura lo grabaron en Los Ángeles y colaboraron con Raúl Cuellar. "Estuvimos casi un mes allí, vivimos una experiencia que no vamos a olvidar nunca", señala Karlos Animal.

Marca personal

La banda destaca por tener un sello de identidad muy definido, sus letras hablan del día a día de la gente y de sus preocupaciones. "Son temas enfocados en la problemática social, hay cosas de las que hay que hablar sí o sí. También hay una parte muy personal, es un viaje interior desde las vivencias de uno mismo", dice Karlos Animal. Non Servium abarca desde la temática política y social hasta los temas de la vida cotidiana. "Al ser quien escribe las letras, estas están más enfocadas en mis experiencias, pero seguramente muchas personas se sienten identificadas, son circunstancias que le pueden ocurrir a cualquiera", indica el vocalista.

Otro de sus rasgos distintivos es la presencia del cine en su carrera musical. "Desde los inicios de la banda el cine siempre ha ido ligado a Non Servium y eso se refleja en los discos. Utilizamos samplers de películas, incluso podemos encontrarnos con algunos temas que son melodías sacadas del cine y adaptadas a nuestro rollo", explica. A la banda le gusta intentar fusionar ambos géneros. "A mí como compositor me encanta mezclar el mundo del cine y el de la música, y después darle nuestra esencia", comenta el integrante del grupo madrileño.

Manos a la obra

La banda está trabajando en su nuevo disco La última bala, cuyo primer sencillo saldrá el próximo día 11. "Para mí es un disco muy especial, venimos de superar un bache muy difícil y creo que este álbum llega cuando la banda se encuentra en su mejor momento", explica el vocalista. Este disco se diferencia de los anteriores por su proceso de creación. "Normalmente, construimos un previo con las ideas que tenemos y después, en el local, se les termina de dar forma. Esta vez decidimos que era mejor encerrarme junto con Santi García en los Estudios Ultramarinos", relata. Durante los dos últimos años se han volcado completamente en este disco. "Trabajamos mañana y tarde, por el día terminábamos la composición, a la noche escribía las letras y al día siguiente se grababa un previo. Antes de grabar el disco final, ya había una especie de maqueta y eso nunca nos había pasado", continúa. Según comenta el cantante, toda la banda se reunió dos semanas en un pueblo de Costa Brava para darle los últimos retoques al disco. "Ha sido el álbum que hemos grabado con más tranquilidad y más dedicación. Personalmente, estoy supercontento con el resultado y creo que toda la banda está deseando que la gente lo escuche", apostilla.

Los dos primeros sencillos del disco los han grabado en la ciudad de Gernika. "En uno de ellos se ve el rodaje íntegro, siendo el único tema que cuenta con una colaboración. Aprovechando que estábamos allí, hicimos un concierto callejero y grabamos un par de tomas para otro sencillo. Este será el primero en salir, se llama El vuelo del fénix", avanza. "Elegimos esta ciudad por ser una zona con una historia muy potente, ha sufrido las consecuencias de la guerra y han sabido resurgir", indica el integrante de la banda.

Actuación en el Flores Rock

La banda ya actúo en la ciudad en el 2018. "A Coruña ya es familia, hemos tenido una relación muy amorosa con el público. Mi madre es gallega, para mi venir aquí siempre es muy especial y para el resto del grupo también. En A Coruña tenemos a gente muy cercana a nosotros y hemos construido una relación muy bonita con la ciudad", dice el vocalista. El concierto será en la plaza del Sol Naciente. "La gente se va a encontrar con los cinco de siempre. Intentamos darlo todo independientemente del sitio o de la cantidad de público que haya, nosotros salimos al escenario y nos dejamos el alma", comenta Karlos Animal. La propuesta escénica de Non Servium es clave en sus espectáculos. "No concibo un concierto del grupo sin todos los que formamos parte de él. Los coros que tiene la banda son el pilar del grupo, son claramente un sello de identidad", finaliza.