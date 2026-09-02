La lágrima de San Roque de A Coruña se convertirá en un Espazo TEU con terraza, sala de reuniones y área infantil

La lágrima de San Roque, junto al campo da Leña, empieza una nueva etapa. Deja atrás negocios como el Don Pollo para convertirse en un espacio TEU, es decir, unas instalaciones abiertas que el Concello de A Coruña pone a disposición de la ciudadanía para su uso gratuito, público y abierto. Tendrá, como detalló la alcaldesa, Inés Rey, tres zonas conectadas en la parte baja que serán "una sala de reuniones y presentaciones, otra de trabajo y un área infantil y de juegos". En la parte superior habrá una terraza con una pérgola, árboles y mobiliario urbano.

Imagen virtual de la pérgola / LOC

La Junta de Gobierno local dio ayer el visto bueno a este proyecto que cuenta con un presupuesto de unos 570.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Esta obra ya había pasado a principios de verano por la Comisión Pepri, es decir, los expertos que vigilan el cumplimiento de normas urbanísticas en el centro de la ciudad. El 22 de junio la propuesta presentada recibió informe desfavorable porque "la imagen exterior del conjunto no debe alterarse y deberá devolverse a su estado original del proyecto de Santiago Rey Pedreira". Además, indicaba que tenía que eliminarse "el volumen de la cubierta".

Una pérgola "ligera, abierta y desmontable"

El asunto volvió hace unos días a la Comisión Pepri con algunos cambios, pero esta ya no está conformada por las mismas personas que la de principios de verano, ya que fue renovada. La Junta de Gobierno Local de A Coruña, a propuesta de la alcaldesa, Inés Rey, destituyó al concejal de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Dinís Díaz Gallego, como presidente de este grupo de asesores. La regidora atribuyó a la "normalidad y el funcionamiento de la administración local" el relevo de seis de los ocho miembros del órgano asesor del Pepri, incluido el edil.

Así, el nuevo equipo, reunido en sesión extraordinaria, da luz verde a la pérgola de la terraza al entender que "no contempla ningún volumen edificatorio ni ampliación de la construcción existente". Defiende que se trata de "una pérgola ligera, abierta y desmontable, destinada a mejorar las condiciones de uso y estancia del espacio exterior, sin incidencia sobre la volumetría, la silueta ni la configuración esencial del inmueble".

Sobre su valor arquitectónico, la nueva Comisión Pepri asegura que la propuesta reformulada adapta la solución de fachada a la configuración histórica del inmueble. Corrige, además, que la lágrima de San Roque "no es una obra de Santiago Rey Pedreira ni un elemento catalogado o protegido" sino que es "una dotación pública vinculada al sistema viario local ejecutada en el marco de los proyectos redactados por Antonio Vicéns Moltó en los años 1954 y 1955".

Planos originales de la lágrima de San Roque / LOC

El informe señala, además, que la conservación de la compartimentación de los antiguos locales comerciales "carece de justificación funcional en la actualidad". El plan es adaptar el inmueble "a un nuevo equipamiento público destinado al servicio de la ciudadanía".

La contratación para ejecutar esta obra, sin embargo, queda condicionada al pronunciamiento de la Dirección Xeral de Patrimonio.

Inés Rey aseguró este miércoles que "la remodelación respeta la obra arquitectónica original". Explicó que será un Espazo TEU "para que lo disfruten todos los vecinos" y que pueda ser lugar de "celebraciones, eventos o actividades sociales, formativas y culturales".