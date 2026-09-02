Luz verde a la licencia para reestructurar y ampliar el número 8 de la calle Santa Lucía en A Coruña

La Junta de Gobierno local dará el visto bueno este miércoles a la licencia para rehabilitar, reestructurar y ampliar el número 8 de la calle Santa Lucía. El interior del edificio fue derribado en 2022 por el Concello de forma subsidiaria después de declararlo en ruina. Solo se mantuvo la fachada. El inmueble salió después a subasta judicial y ahora tendrá una nueva vida.

El Concello también da licencia a los números 11 y 13 del edificio modernista de la calle San Nicolás, de 1913 y cuya fachada va a ser reparada.

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La Junta de Gobierno local aprobará, además, el proyecto de rehabilitación de la Lágrima de San Roque, junto al campo da Leña.