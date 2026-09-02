Luz verde a la licencia para reestructurar y ampliar el número 8 de la calle Santa Lucía en A Coruña
El edificio ruinoso fue parcialmente derribado por el Concello en 2022
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña
La Junta de Gobierno local dará el visto bueno este miércoles a la licencia para rehabilitar, reestructurar y ampliar el número 8 de la calle Santa Lucía. El interior del edificio fue derribado en 2022 por el Concello de forma subsidiaria después de declararlo en ruina. Solo se mantuvo la fachada. El inmueble salió después a subasta judicial y ahora tendrá una nueva vida.
El Concello también da licencia a los números 11 y 13 del edificio modernista de la calle San Nicolás, de 1913 y cuya fachada va a ser reparada.
La Junta de Gobierno local aprobará, además, el proyecto de rehabilitación de la Lágrima de San Roque, junto al campo da Leña.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
- La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña