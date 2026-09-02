María Pita, llena en apoyo a Ceuta entre gritos de «Invasores, expulsión»

La plaza de María Pita se llenó este miércoles durante la concentración convocada para mostrar apoyo a Ceuta. Decenas de banderas españolas ocuparon el espacio durante cerca de una hora, en un acto en el que se sucedieron consignas de respaldo a la ciudad autónoma y otras dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre los gritos más repetidos estuvieron «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», «Ceuta aguanta, España se levanta» e «Invasores, expulsión».

La protesta contó con una amplia presencia del PP gallego y coruñés. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudió acompañado por los conselleiros Diego Calvo y Miguel Corgos, además de los concejales populares Miguel Lorenzo, Roberto Rodríguez y Carmen No Varela, entre otros. También asistieron las exconselleiras Beatriz Mato y Marta Fernández Currás, la exconcejala Rosa Gallego y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

Rueda, que el día anterior había señalado que acudiría a título personal, permaneció unos 45 minutos en la plaza. Durante buena parte de ese tiempo atendió a los asistentes que se acercaron para hacerse fotografías con él. Antes de abandonar el acto defendió que la concentración no era una cuestión de ideología y sostuvo que, ante «una amenaza», hay que saber defender Ceuta.

El presidente gallego cargó contra la actuación del Gobierno, a la que calificó de «gestión nefasta», y planteó la protesta como un «toque de atención». También afirmó que las concentraciones celebradas en Galicia enviaban a los ceutíes el mensaje de que «no están solos».

Manifiesto

El momento central del acto llegó con la lectura del manifiesto por parte de Natalia, una de las convocantes, que explicó que había vivido varios años en Ceuta y confesó que no esperaban «tantísima gente».

El texto, elaborado en Ceuta, según señaló, expresó la solidaridad con sus habitantes y reclamó a las instituciones «estabilidad y seguridad» para la ciudad, con una mención expresa a niños, mayores y a quienes «sienten miedo al salir a la calle». El manifiesto se cerró con una llamada a no abandonar a Ceuta.

Junto a las proclamas de apoyo a la ciudad autónoma, la concentración tuvo una marcada carga contra el presidente del Gobierno. Se escucharon consignas como «Pedro Sánchez dimisión», «Pedro Sánchez, a prisión» y también insultos contra el jefe del Ejecutivo. Otra de las consignas fue «¿Dónde está la alcaldesa?», en alusión a Inés Rey, que horas antes había cuestionado la convocatoria.

La regidora, vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias, denunció que la convocatoria había sido «unilateral» y acusó a la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, del PP, de arrogarse facultades que, a su juicio, no le corresponden.

Instrumento

Rey sostuvo que el Partido Popular utiliza la federación como «un instrumento al servicio de Génova» y definió la concentración como «partidista, interesada» y monopolizada por los populares.

La alcaldesa defendió que los «intereses municipalistas» deben situarse por encima de los partidistas y afirmó que «la solidaridad es destinar recursos». También cuestionó la asistencia de Rueda a la concentración en María Pita al recordar que, según dijo, no había acudido a A Coruña para participar en otras movilizaciones sobre sanidad, educación, el 8 de marzo o el Día de Orgullo.

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Frente a esas críticas, Rueda insistió, rodeado de sus compañeros de partido, en que quienes interpretaban el acto como una cuestión ideológica «se equivocan mucho» y centró su mensaje en la defensa de Ceuta y en criticar la política del Gobierno.