Mercedes Tallón, médica de Urgencias en A Coruña: "En nuestra profesión la paridad salarial está regulada, donde se percibe más diferencia es en la conciliación"

A Coruña se sitúa a la cabeza de la comarca en paridad salarial entre hombres y mujeres. En la ciudad, los varones perciben en bruto un 10,7% más que ellas, una cifra que solo es menor en Bergondo, y que en Arteixo o Carral se aproxima al 24%. La concentración del empleo en el sector servicios y el mayor nivel educativo reducen las distancias entre sexos, según el responsable de la Escuela de Relaciones Laborales, Jesús Ángel Vázquez Forno. "En sanidad o educación hay menos segregación", apunta.

La doctora Mercedes Tallón, facultativa especialista del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) y vicepresidenta de O'Mega, sindicato médico mayoritario en Galicia, recuerda que la paridad salarial es "una cuestión absolutamente regulada" en la sanidad, y considera que, en el sector sanitario, "la diferencia que más se puede percibir ahora", quizás, entre hombres y mujeres, "es en el tema de la conciliación". "Sí notamos que las mujeres piden más excedencias y reducciones de jornada porque continúan asumiendo, en mayor medida, el rol de cuidadoras", expone.

"En cuestión salarial, en nuestra profesión no hay diferencias ya que está regulado, y cobramos todos absolutamente lo mismo: tanto en sueldo base, como en complementos o por hora de guardia. Eso está totalmente equiparado. Cierto es, no obstante, que a las mujeres nos costó mucho el reconocimiento. No el salarial, insisto, ya que, cuando yo comencé a trabajar como médica, allá por el año 1987, el sueldo de hombres y mujeres ya era el mismo. Me refiero al reconocimiento profesional: al paciente le costaba aceptar que fuese una mujer a atenderlo. Estabas pasando visita y, cuando te ibas, de repente te decían: '¿Y luego el médico? ¿Cuándo viene?'. Ese reconocimiento costó, aunque hoy ya nadie nos cuestiona", señala esta facultativa de Urgencias y vicepresidenta del sindicato O'Mega, quien considera que "la diferencia que más se puede percibir, en la actualidad, es en la conciliación".

"Está claro que se está potenciando, y que se está reconociendo la necesidad de esa conciliación. Sobre todo, para el cuidado de niños pequeños, aunque también para el de personas mayores. Aún así, las mujeres continuamos siendo quienes asumimos, en mayor medida, el rol de cuidadoras"

"Está claro que se está potenciando, y que se está reconociendo la necesidad de esa conciliación. Sobre todo, para el cuidado de niños pequeños, aunque también para el de personas mayores. Aún así, las mujeres continuamos siendo quienes asumimos, en mayor medida, el rol de cuidadoras y quienes, por tanto, pedimos más excedencias y reducciones de jornada. De hecho, en el sindicato notamos que, entre los compañeros que piden esas prestaciones hay más mujeres", destaca la doctora Tallón.

"Techo de cristal"

"Cierto es, también, que la sanidad ahora es femenina, y que más del 70% de los profesionales son mujeres, de ahí que los porcentajes puedan estar un poco sesgados. Con todo, creo que, en el tema de la conciliación, todavía estamos avanzando. Las mujeres seguimos copando más el rol de cuidadoras, lo que también lleva a que, muchas veces, nos pongamos nosotras mismas ese 'techo de cristal' de alcanzar jefaturas de sección, servicio... porque implican, también, una dedicación. Ahí creo que es donde todavía tenemos que avanzar un poquito más", reitera.