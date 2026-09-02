Negociación laboral en Tranvías de A Coruña: los trabajadores votan el martes si aceptan la propuesta de convenio

Tras medio año de negociaciones, la asamblea de la plantilla de la Compañía de Tranvías de La Coruña, la empresa que gestiona el servicio de bus urbano, decidirá el próximo martes, 8 de septiembre, si acepta la propuesta de convenio que la compañía trasladó a los representantes de los trabajadores el primero de mes. La compañía afirma que han recogido las demandas de los trabajadores e incorporan mejoras en relación a su propuesta anterior, sobre la que no hubo acuerdo, y señala que ofrece subidas salariales que duplicarán el IPC previsto en los próximos años. El presidente del comité de empresa, Óscar Vieites, señala que la propuesta "se aproxima bastante a nuestras peticiones", por lo que respalda firmar. Pero también puntualiza que hay división entre los sindicatos acerca de si será necesario seguir negociando las nuevas condiciones laborales.

Vieites señala que su propio sindicato, CSIF, está de acuerdo con aceptar la propuesta, pues la empresa, defiende, les ha trasladado que no quiere seguir negociando el nuevo convenio; el actual caducó en 2025. Y, pese a que no quiere hablar en detalle de la propuesta, cree que la empresa ha mejorado las condiciones y se han acercado posturas. También está de acuerdo, señala Vieites, el Grupo de Trabajadores de Tranvías (GTT), que suma un delegado, mientras que UGT, con cuatro, y CIG, con tres, apuestan por seguir con las conversaciones. Pero la decisión final corresponderá a la asamblea. El presidente del comité reclama que decida la plantilla, e indica que la asamblea también podría pronunciarse sobre otras medidas a tomar por parte de los trabajadores.

"Esfuerzo histórico"

Tranvías también espera que la oferta sea la "definitiva" y afirma que ha mostrado un "esfuerzo histórico" para llegar a un acuerdo, con "una voluntad clara de consenso". Según la empresa, hay importantes mejoras salariales, pues los términos "duplican el IPC previsto para los próximos cuatro años", una oferta que la empresa ya había citado en relación a anteriores negociaciones. Lo que se pone sobre la mesa, defiende Tranvías, es "uno de los convenios más favorables y con mejores condiciones del entorno y que garantiza la estabilidad de la plantilla y la excelencia del servicio".

Vieites, que no quiere hablar de las cifras exactas que se están manejando, cuestiona el cálculo, pues indica que "no sabemos cómo va a quedar el IPC". Sí admite que la parte empresarial y la social han acercado posturas. Aunque "podía ser un mejor convenio, evidentemente sí", insiste en que se acerca bastante a las peticiones de los trabajadores.

A la espera de un nuevo contrato

También cuestiona la interpretación que circuló de que las negociaciones se hayan llegado a romper: en agosto, tras once reuniones, sindicatos y patronal se acusaron mutuamente de levantarse de la mesa. Según explica Vieites, ante la oferta anterior de la empresa los sindicatos con representación dijeron que lo que se ofrecía no llegaba, y la compañía se levantó de la reunión, pero con un ofrecimiento, por parte del director, de seguir negociando si le pedían otro encuentro. "A través del CSIF se pidió una reunión", la de este martes, y "se mejoró un poco la oferta que había", resume Vieites.

Los usuarios de Tranvías se han multiplicado, gracias en gran medida a las bonificaciones públicas que rebajan el precio para los usuarios. Pero no está claro si la compañía seguirá prestando el servicio a medio plazo. El Ayuntamiento tiene pendiente sacar un nuevo concurso para gestionar el servicio: la concesión actual caducó en 2024 y tuvo que ser prorrogada, y la empresa presta el servicio a la espera de la resolución de una licitación que el Concello espera que esté en mayo de 2027, el mes de las elecciones locales. El Gobierno local considera "complejo" ampliar líneas de buses o renovar la flota hasta que haya una nueva empresa.