Nueva temporada en el Fórum Metropolitano: cine, teatro, humor y magia para todos los públicos

El Fórum Metropolitano programa más de veinte espectáculos y actividades entre este mes de septiembre y diciembre. La nueva temporada incluye cine, teatro, magia, marionetas, humor, música y creación contemporánea con una programación dirigida tanto al público familiar como adulto. Todos los espectáculos se estructurarán en los ciclos ‘Todo Público’, ‘Forumáxico’, ‘Sen Numerar’ y ‘Monicreques’, además de las habituales sesiones de cine en las salas Marilyn Monroe y Fernando Rey.

El ciclo ‘Sen Numerar’, destinado al público juvenil y adulto, reunirá seis montajes de teatro contemporáneo que tratarán cuestiones sociales y de creación gallega con propuestas como ‘Lubbert’, ‘Xoguetes rotos’, ‘Vitoria, retrato dunha denuncia’, ‘A Fortaleza’, ‘Miña casiña, meu lar’ y ‘Cabaret enxebre’.

El ciclo ‘Todo Público’ incluye espectáculos dirigidos al público familiar como ‘As pitas baixo a choiva’, ‘Backstage’, ‘Inverno na lavandería’ y ‘Coa cabeza nas nubes’, mientras que la serie ‘Monicreques’ ofrecerá propuestas como ‘Dez anos percorrendo camiños’, ‘Esperta e Rinoceronte’ y ‘Os Senteito’ durante el periodo navideño.

El ciclo Forumáxico acercará la magia a los más pequeños con propuestas como ‘Galerock & Magic’, ‘Singularia’ y ‘2 ilusionistas impares’.

Los ciclos cinematográficos programan diferentes sesiones en Docs del Mes, Cinemanía Clásica y Cinema de Barrio, además de la programación regular de las salas de cine de equipamiento municipal.

“Queremos que nuestros centros culturales sigan siendo lugares de encuentro, creación y participación. Esta programación combina compañías consolidadas, nuevas propuestas y actividades para todos los públicos, que contribuyen a la democratización del acceso a la cultura”, señala el concejal Gonzalo Castro.

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La programación completa del Fórum Metropolitano, con los horarios e información sobre la venta de entradas, está disponible en la web municipal de Cultura.