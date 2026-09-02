El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: "Una de las mejores ensaladillas"

En un momento en el que la cocina moderna y las barras de sushi copan las listas de recomendaciones de los mejores restaurantes de A Coruña, aún hay lugares donde la comida tradicional sabe hacerse un hueco. Es el caso de un local que suma ya más de 40 años a apenas 40 minutos de la ciudad herculina y que ha logrado algo poco común: dos Platos de Oro y convertirse en uno de los restaurantes favoritos de Javier Gutiérrez gracias a uno de sus entrantes más populares, "una de las mejores ensaladillas" que ha probado.

El actor gallego, que obtuvo dos Premios Goya por filmes como El autor y La isla mínima, se ha declarado un "enamorado" de este mesón sencillo y clásico que, no obstante o precisamente por ello, ya cuenta en su haber con dos de los premios que otorga Radio Turismo junto a la Federación de Autónomos de Galicia. Los galardones -el último de ellos conseguido este mismo verano- respaldan el saber hacer de Alfonso Gómez y su esposa, María Jesús Vilar, que abrieron en 1985 el restaurante Alfonso en Ferrol con una carta donde también brilla el pescado del día, los vinos y las carnes.

Más de 40 años y fans en la gran pantalla: así es el restaurante Alfonso de Ferrol

El local de Gómez y Vilar cambia las ostentaciones por una cocina de mercado protagonizada por esos platos que siempre caen bien en cualquier estómago. El más alabado por Javier Gutiérrez es la ensaladilla, una mezcla de ingredientes cotidianos como el atún, el huevo, la mayonesa, el pimiento o las patatas cocidas a por la que acude expresamente cuando pasa por el barrio de Ultramar.

El actor recomienda disfrutarla "con cualquier vino de su amplia carta", ya que el mesón es también una vinoteca y cuenta con bodega. De principal, las elecciones también suelen estar claras: el bacalao al pil pil es otro de los platos estrella, aunque siempre se puede optar por los pescados incluidos en la oferta del día, disfrutar del chuletón o probar el que algunos de los clientes consideran "el mejor pulpo de Ferrol".

Uno de los pescados del restaurante Alfonso. / Eva Cortes

Si uno aún tiene hueco para el postre, el menú incluye dulces caseros como la tarta de queso y el arroz con leche, con los que los más golosos pueden coronar su banquete con una nota de azúcar. El ambiente es otro plus: un comedor tranquilo en el que poder charlar y despedir la comida o la cena con una sobremesa.

Mesón O'Galo y Café Avenida, las otras dos paradas obligatorias de Javier Gutiérrez

El actor gallego hizo la recomendación este 2026 como parte de los Soletes de los famosos publicados por la Guía Repsol, que descubrió algunos de los sitios favoritos de celebridades del mundo del cine o la música para disfrutar de una buena comida o de una copa. El consejo de Gutiérrez llega con conocimiento de causa, ya que el propio intérprete es natural de Ferrol, lo que le ha dado la oportunidad de conocer bien la oferta gastronómica de este rincón de A Coruña.

Tanto es así que no se ha limitado a recomendar un único establecimiento en su urbe natal. Otro de los locales escogidos ha sido el Mesón O'Galo, que destaca por su "comida casera en pleno centro de ciudad", su "excelente" relación calidad-precio y sus zamburiñas, de las que se puede gozar en la terraza para disfrutar de los últimos coletazos del verano.

El Café Avenida en Ferrol es otro de los Soletes escogidos por Javier Gutiérrez: "Es un clásico en la ciudad. Tiene buen café con bollería o churros, y conserva el detalle de ofrecer la prensa del día al cliente", indica el ferrolano, que ha incluido nuevas paradas en la ruta culinaria de muchos gallegos y turistas.

Otro de los intérpretes que lo ha hecho ha sido Tamar Novas. El compostelano, que triunfa junto a Clara Lago con la serie de Netflix Clanes, también señaló dónde comer bien en la ciudad de A Coruña, donde animó a la gente a probar la carta de un conocido local de comida asiática del centro.