El sorteo de la ONCE reparte 70.000 euros en el mercado de la plaza de Lugo, en A Coruña
Magdalena Lama Rodríguez vende dos cupones premiados en el sorteo del martes
El cupón de la ONCE reparte en A Coruña dos premios que suman 70.000 euros. Los dos cupones premiados en el sorteo del martes 1 de septiembre, de 35.000 euros cada uno, han sido vendidos por Magdalena Lama Rodríguez en su punto de venta situado en el mercado de la plaza de Lugo ubicado a la altura del número 17.
El cupón diario de la ONCE sortea un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También se sortean 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras; así como seis euros para las dos primeras y últimas y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Más de 21.300 vendedores comercializan los cupones de la ONCE, que también se pueden adquirir en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.
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