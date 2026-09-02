La Xunta apura las obras de retirada de amianto en el instituto Zalaeta para poder empezar el curso con normalidad
La Consellería de Educación prevé concluir los trabajos antes del inicio del curso
La Xunta está ejecutando los cambios de cubierta del instituto Ménendez Pidal (Zalaeta) para proceder a la retirada de amianto. El curso tiene que empezar el miércoles 9 de septiembre, pero fuentes de la Consellería de Educación indican que "la previsión es acabar la obra este mes". Estos días, indica, "se están acelerando los trabajos que es necesario realizar sin alumnos en las aulas, con el fin de que el próximo 9 de septiembre las clases comiencen con normalidad".
Los técnicos de la Consellería están "en contacto con la empresa y hacen continuo seguimiento de la situación". El presupuesto para estos cambios de cubierta es de 941.000 euros.
La idea es que los alumnos vuelvan a clase con total normalidad la próxima semana, pero estos días el personal está desplazado en otras instalaciones. Para realizar algunas gestiones, las familias pueden acudir al CIFP Paseo das Pontes hasta este viernes.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
- Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear
- Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: 'No quiero que esto sea una calle San Juan