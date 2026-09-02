La Xunta apura las obras de retirada de amianto en el instituto Zalaeta para poder empezar el curso con normalidad

La Xunta está ejecutando los cambios de cubierta del instituto Ménendez Pidal (Zalaeta) para proceder a la retirada de amianto. El curso tiene que empezar el miércoles 9 de septiembre, pero fuentes de la Consellería de Educación indican que "la previsión es acabar la obra este mes". Estos días, indica, "se están acelerando los trabajos que es necesario realizar sin alumnos en las aulas, con el fin de que el próximo 9 de septiembre las clases comiencen con normalidad".

Los técnicos de la Consellería están "en contacto con la empresa y hacen continuo seguimiento de la situación". El presupuesto para estos cambios de cubierta es de 941.000 euros.

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La idea es que los alumnos vuelvan a clase con total normalidad la próxima semana, pero estos días el personal está desplazado en otras instalaciones. Para realizar algunas gestiones, las familias pueden acudir al CIFP Paseo das Pontes hasta este viernes.