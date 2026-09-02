El Estado compromete 5,1 millones de euros a vivienda asequible en las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago: catorce euros por vecino

En julio de 2025, por iniciativa del Ayuntamiento, el Estado declaró A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, una medida que supuso la congelación de los alquileres. Santiago entró en esta categoría este año, y el Estado estudia destinar a los dos municipios 5,1 millones de euros para fomentar la vivienda asequible. De acuerdo con sus propias cuentas, en las dos zonas tensionadas viven 352.119 personas, con lo que la subvención, que aún tiene que concretarse, sería de 14,5 euros por vecino.

La ayuda, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, repartirá 90 millones de euros por las zonas de mercado tensionado de toda España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este miércoles la subvención, de momento un borrador de real decreto que se somete a audiencia e información pública y que aún deberá aprobar, con los cambios que se incluyan durante el trámite, el Consejo de Ministros. Según Rodríguez, las ayudas se pueden dedicar a "promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda".

El objetivo, según el Gobierno, es contribuir a los planes específicos diseñados por las comunidades autónomas en las zonas, que recibirán el dinero en cinco meses después de la entrada en vigor del real decreto. Hasta que acabe la audiencia pública, indican fuentes gubernamentales, no se sabrá cuánto iría a A Coruña y cuanto a Santiago, pero la cuantía no es elevada si se tienen en cuenta los costes de la vivienda pública. El edificio de 50 viviendas sociales que el Concello construye en Xuxán tiene un coste de 10,2 millones.