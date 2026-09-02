El Estado compromete 5,1 millones de euros a vivienda asequible en las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago: catorce euros por vecino
Transferirá los fondos a la Xunta para actuaciones como construir vivienda pública o rehabilitar inmuebles para alquiler asequible, y, por el momento, no establece cuánto dinero irá a cada una de las dos ciudades
En julio de 2025, por iniciativa del Ayuntamiento, el Estado declaró A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, una medida que supuso la congelación de los alquileres. Santiago entró en esta categoría este año, y el Estado estudia destinar a los dos municipios 5,1 millones de euros para fomentar la vivienda asequible. De acuerdo con sus propias cuentas, en las dos zonas tensionadas viven 352.119 personas, con lo que la subvención, que aún tiene que concretarse, sería de 14,5 euros por vecino.
La ayuda, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, repartirá 90 millones de euros por las zonas de mercado tensionado de toda España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este miércoles la subvención, de momento un borrador de real decreto que se somete a audiencia e información pública y que aún deberá aprobar, con los cambios que se incluyan durante el trámite, el Consejo de Ministros. Según Rodríguez, las ayudas se pueden dedicar a "promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda".
El objetivo, según el Gobierno, es contribuir a los planes específicos diseñados por las comunidades autónomas en las zonas, que recibirán el dinero en cinco meses después de la entrada en vigor del real decreto. Hasta que acabe la audiencia pública, indican fuentes gubernamentales, no se sabrá cuánto iría a A Coruña y cuanto a Santiago, pero la cuantía no es elevada si se tienen en cuenta los costes de la vivienda pública. El edificio de 50 viviendas sociales que el Concello construye en Xuxán tiene un coste de 10,2 millones.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
- Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear
- Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: 'No quiero que esto sea una calle San Juan