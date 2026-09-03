Los argumentos del Concello de A Coruña para recuperar la Casa Cornide de los Franco: de una adquisición de "mala fe" a una ley de la República que se burló

Tras años de demoras y trámites, el pleno del Ayuntamiento de A Coruña votará, la próxima semana, si anular los acuerdos municipales que facilitaron que la Casa Cornide acabase en manos de la familia del entonces dictador Francisco Franco. El paso es parte del proceso, con largos retrasos, para recuperar el inmueble para la Hacienda municipal: en septiembre de 2019, con la alcaldesa Inés Rey iniciando su primer mandato, la Corporación ya aprobó una moción para que se iniciasen acciones legales con este objetivo, y la regidora afirmó en diciembre de ese año que la demanda para recuperar el inmueble estaba "a punto de presentarse". Entre los argumentos del Ayuntamiento para proponer la anulación figuran que fue una adquisición de "mala fe" y que se burló una ley aprobada en diciembre de 1931, en la Segunda República, para evitar la alienación sin control de bienes patrimoniales.

De Conservatorio a casa de los Franco

La Casa Cornide, un edificio protegido del siglo XVIII situado en la Ciudad Vieja, fue usado en el siglo XIX como sede del Ayuntamiento, pero a inicios del siglo XX pertenecía a particulares. En los años 40 el Ayuntamiento realizó gestiones para convertirlo en un conservatorio, y en 1949 lo compró el Ministerio de Educación por 339.000 pesetas. En 1958 el pleno municipal aprobó acuerdos para permutarlo y adquirirlo para el conservatorio, y en junio de 1962 se formalizó la operación, valorada en unas 345.000 pesetas. Pero a los pocos días salió a puja pública, y el empresario coruñés Pedro Barrié de la Maza, nombrado en 1955 por el franquismo Conde de Fenosa, compró el inmueble en agosto por 305.000 pesetas. Cuatro días más tarde, se lo vendió a Carmen Polo, esposa de Francisco Franco. El pleno votará si anular el acuerdo del pleno que sacó el inmueble a subasta, y el que se lo adjudicó a Barrié de la Maza.

Una "simulación absoluta" que no genera derechos

De acuerdo con un informe del doctor en Derecho y profesor de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich, el pleno del 2 de agosto de 1962, donde se tomó el acuerdo se celebró con múltiples irregularidades, como incumplir el plazo de convocatoria, no motivar la urgencia o no observar un plazo de alegaciones. Se trata de vicios que llevarían a que el procedimiento fuese nulo. La adquisición por parte de Carmen Polo fue una "simulación absoluta", y como se hizo con el inmueble por este procedimiento, Aymerich considera que no fue propietaria ni tiene derecho a ella, y tampoco sus herederos.

Modificación de las condiciones de la puja

Entre las irregularidades que se cometieron está que se cambiaron las condiciones del procedimiento. Cuando este se abrió, se ponían como condiciones especiales que en la Casa Cornide no se podrían realizar modificaciones sin previa autorización del Concello, y que la persona que se hiciese con el inmueble en puja no podría enajenarlo durante diez años. Pero cuando se adjudicó a Barrié de la Maza, el pleno sí le permitió enajenar, permitiendo así la reventa a Carmen Polo.

Evasión de la ley

De acuerdo con el Ayuntamiento, la permuta, la venta a Barrié de la Maza y la compra por Carmen Polo eran un "esquema orquestado" para que la Casa Cornide pasar a manos del dictador Francisco Franco. Pero, ¿por qué empleó este mecanismo? Según argumenta Aymerich, permitir que un bien patrimonial pasase a la propiedad privada del jefe del Estado, para lo que tenía que pasar a manos del Concello aunque fuese por un periodo breve. La legislación en vigor en aquel momento establecía que el jefe de Estado no podía ser adjudicatario de una puja en la que se enajenase un bien de un Ayuntamiento, pero formalmente la ganó Barrié de la Maza. Y el bien entró en la familia a través de Carmen Polo, pero estaba casada con Franco en régimen de gananciales, por lo que el Concello considera que la adquisición, realmente, es del exdictador, que autorizó expresamente la operación con licencia marital. El mecanismo sería así una evasión de la ley, y nula de pleno derecho.

Negocio "ruinoso"

La adquisición de la finca por parte del Ayuntamiento, afirma Aymerich, que redactó dos informes sobre el asunto, fue retrasada hasta que el Consistorio coruñés aceptó participar en este esquema, con el concurso de Barrié de la Maza y del subjefe provincial del Movimiento Nacional. La adquisición de la finca no respondió a un "interés público", sino al del dictador, y la operación fue "económicamente ruinosa". Barrié de la Maza pagó 305.000 pesetas por la casa, pero el Ayuntamiento pagó en 1964, cuando el inmueble ya pertenecía a los Franco, más de 940.000 pesetas por obras para reconstruirla y repararla. Además, el dictador y su familia no abonaron impuestos municipales, y Carmen Polo solo pagó un "precio simbólico" a Barrié de la Maza, 25.000 pesetas.

Incumplimiento de una ley de la República

La ley del 10 de diciembre de 1931, aprobada en la Segunda República, buscaba impedir que se enajenasen inmuebles y objetos con valor artístico, arqueológico o histórico de más de cien años sin la preceptiva autorización del Ministerio del que dependiesen, según señala el Concello. La Casa Cornide respondía a esta definición, y era necesaria una autorización administrativa previa a la transmisión de propiedad, con trámites como una comunicación al Gobernador Civil, publicación en un boletín oficial y en presa o un informe de una delegación de Bellas Artes. Si no se cumplían estos requisitos, siempre de acuerdo con la normativa, la transferencia de propiedad debía anularse, con decomiso de los bienes. El trámite de autorización ministerial, según señala el Ayuntamiento basándose en la interpretación de Aymerich, no se respetó, con lo que la venta realizada por Barrié de la Maza a Carmen Polo sería nula.

"Unha poxa ficticia"

La alcaldesa, Inés Rey, afirmó este jueves que el pleno dará luz verde a la propuesta municipal, además de rechazar las alegaciones presentadas por la familia Franco. "A Casa Cornide foi un ben público usurpado pola ditadura mediante unha poxa ficticia e ten que volver ao público", defendió la regidora. El Concello señala que el inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023 "gracias a los trámites e informes municipales", lo que obligó a los Franco a abrir las puertas a visitas, si bien solo empezaron a hacerlo casi dos años después de la declaración. En cuanto a los pasos a dar, Aymerich señala que tras la nulidad de la puja se debería realizar un acción civil de declaración de dominio que anule el contrato de compraventa por Carmen Polo, que "sería decidida también en ese proceso".