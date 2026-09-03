Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña

Más de cien metros de eslora, una docena de cañones y ametralladoras (incluyendo un cañón naval Oto Melara de 76 milímetros) y espacio para un helicóptero de combate. Son algunos de los números del patrullero Friesland de la Marina neerlandesa, que atracó en los muelles de A Coruña a primera hora de este jueves. De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este diario, la hora de entrada se registró a las 08.00 de la mañana en el muelle del Este, y está previsto que abandone el puerto a las 14.00 horas de este viernes. La información sobre el puerto de origen y de destino permanece reservada.

El buque, construido en Rumanía, entró en servicio en 2013, y es uno de los barcos de guerra de la clase Holland en activo. Ha participado en operaciones contra el tráfico de droga, y en la observación de buques de la Armada rusa: el destructor Kulakov en 2016, y, el año pasado, un submarino y una corbeta que pasaron por el mar del Norte.