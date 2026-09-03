A Coruña roza ya los 200 trasplantes este año tras duplicarse las donaciones en verano: "La tasa de negativas es increíblemente baja"

"Hay hospitales en España que, por su logística, disminuyen la actividad trasplantadora en los meses de verano mientras que, en nuestro caso, aun con el personal de vacaciones y con menos quirófanos disponibles debido a esa circunstancia, tratamos de mantenerla porque los trasplantes son una urgencia. Cuando disponemos de un donante, tenemos que intentar hacer los implantes. No podemos esperar cuatro días para poner unos órganos que tenemos hoy porque se perderían. Todos los veranos, de hecho, realizamos muchos más trasplantes que otros hospitales similares al nuestro. Y, en estos últimos tres meses, además, hemos tenido muchos donantes, lo que nos ha permitido incrementar todavía más la actividad trasplantadora", resalta el doctor Fernando Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al describir la fotografía de los ocho primeros meses de 2026, en los que el centro de As Xubias llevó a cabo 195 trasplantes de órganos y sumó 37 donantes --"la misma cifra que el total anual de hace tres o cuatro ejercicios", apunta--, de los cuales 15 (el 40%) se registraron entre junio y agosto.

"La tasa de negativas familiares a donar en nuestro hospital se sitúa en el 6%, por debajo de la mitad de la media española, que oscila entre el 18 y el 20%. Esto es algo muy reseñable, dado que Galicia ha sido siempre una comunidad con tasas de negativas familiares a la donación de órganos más altas que las del resto del país", destaca el coordinador de Trasplantes

"Son casi el doble que el pasado verano, cuando en los meses de junio, julio y agosto tuvimos ocho donantes", subraya el doctor Mosteiro, antes de especificar que, "ya en todo 2025", el Chuac contabilizó 51 donantes multiórganos, "el récord absoluto en la historia del hospital", gracias a que la tasa de negativas fue "muy baja". "Y todo apunta a que este año seguiremos en la misma línea. En lo que va de 2026, de hecho, solo hemos tenido dos negativas familiares a donar. Esto se traduce en una tasa increíblemente baja. La ciudadanía de A Coruña está absolutamente concienciada sobre la importancia de decir 'sí' a la donación", reivindica el coordinador de Trasplantes del Chuac, quien recalca que "aunque España es un país muy solidario y líder en donación", la media nacional de negativas familiares a donar "está en torno a un 18-20%".

Un equipo quirúrgico, durante un trasplante, en el Hospital de A Coruña (Chuac). / Víctor Echave

"Y, en nuestro hospital, esa tasa se sitúa en el 6%, es decir, estamos por debajo de la mitad de la media española. Esto es algo muy reseñable, dado que Galicia ha sido siempre una comunidad con tasas de negativas familiares a la donación de órganos más altas que las del resto del país. Sin embargo, desde hace dos años, se ha dado la vuelta a la tortilla: la comunidad gallega está dentro de las cifras moderadas o bajas de negativas a donar y nuestra área sanitaria, en concreto, tiene una de las tasas más bajas a nivel nacional", remarca el doctor Mosteiro, quien hace hincapié en que "tener un número elevado de donantes locales" posibilita, también, el mantener una "alta actividad trasplantadora", sin contar con las donaciones que también llegan de fuera.

"El sistema español de trasplantes está muy cohesionado y, cuando hay un donante en cualquier comunidad autónoma, si sus órganos, por el motivo que sea, no se pueden trasplantar en el área local o hay alguna urgencia, se trasladan a otro territorio y se implantan allí", explica el coordinador de Trasplantes del complejo hospitalario coruñés, quien recuerda que "la donación de órganos depende" de una determinada "coyuntura", más allá de la disposición de las familias a donar.

"El sistema español de trasplantes está muy cohesionado y, cuando hay un donante en cualquier comunidad autónoma, si sus órganos, por el motivo que sea, no se pueden trasplantar en el área local o hay alguna urgencia, se trasladan a otro territorio y se implantan allí", explica el doctor Fernando Mosteiro

"Que haya una persona que fallezca por un ictus hemorrágico o isquémico. Y, aunque no hay una explicación de cuál es el motivo, sí es verdad que, en ocasiones, este tipo de decesos se agrupan en dos o tres meses, lo cual puede elevar la actividad trasplantadora. Pero, este verano, ha sido significativamente alta. Y no porque haya habido muchas muertes en accidentes (que también hemos tenido algún donante de este tipo), aunque sí se ha producido una cifra un poco mayor de fallecimientos por ictus. Algo que es absolutamente casual. No hay un motivo que lo justifique", indica el doctor Mosteiro, antes de pormenorizar el dato de los trasplantes de órganos llevados a cabo en el Chuac durante los ocho primeros meses de este año.

Datos por órganos

"En 2025 realizamos 313 trasplantes, nuestro récord histórico. Y todo apunta a que, este año, volveremos a estar ahí, moviéndonos en torno a las 300 intervenciones. Antes del verano, había disminuido un poco la actividad trasplantadora pero, en los tres últimos meses, gracias al número tan elevado de donaciones que registramos, hemos vuelto a coger ritmo y ya estamos en 195 cirugías de ese tipo: 101 de riñón, 39 de hígado, 35 de pulmón, 16 de corazón y 4 de páncreas", precisa.

El doctor Fernando Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Chuac, en el Hospital Universitario de A Coruña. / Carlos Pardellas