La Bien Querida dará un concierto el 20 de noviembre en A Coruña

Este otoño regresa a A Coruña el ciclo de conciertos en acústico Acustiquísimos con La Bien Querida. Actuará el 20 de noviembre en la sala Brigantia del hotel Meliá María Pita. Presentará en formato dúo el último álbum de su repertorio, LBQ, un trabajo que resume la personalidad y la libertad creativa de una artista imprescindible de la escena independiente española. Su trayectoria, suma ya ocho álbumes de estudio y una identidad artística inconfundible, siempre en diálogo con la tradición de la canción pop y con una mirada propia sobre el amor, las relaciones y las emociones.

El concierto llegará acompañados de la mejor gastronomía de la mano de Cervezas Alhambra. Un chef gallego preparará su personal aperitivo para degustar durante el directo.

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Las entradas salen a la venta el 8 de septiembre a través de la web de Ataquilla.