Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este jueves 3 de septiembre

Restos de Stock ofrece un concierto con ‘impro’

El grupo de improvisación musical Restos de Stock inicia su tercera temporada de conciertos en el Café Tío Ovidio. El espectáculo es una mezcla de teatro, improvisación y música, sin notas previas.

Horario: 21.30 horas.

Lugar: Café Tío Ovidio (Calle Orzán, 89)

Jornada de cine fantástico en el festival Lóstrego

El festival Lóstrego de cine fantástico vive su tercera jornada con tres proyecciones, de Harry Potter e a pedra filosofal, Cold Light: Luna y varios cortometrajes.

Horario: Desde las 12.00 horas.

Lugar: Fórum (Calle Río de Monelos, 1)

Experiencia y análisis sensorial a través del vino

Sensebit y Tastelab organizan una cata de vinos gratuita para elaborar un análisis sensorial. No es necesario contar con experiencia previa ni conocimiento enológico. La prueba incluye una encuesta.

Horario: 16.00 horas.

Lugar: Hotel Attica 21 (Calle Enrique Mariñas, 34)

Encuentro literario entre Lydia Prada y Alba Mac

Lydia Prada y Alba Mac suman fuerzas para un encuentro literario como parte del ciclo Encontros Icónicos, a raíz del libro Buzón Negro.

Horario: 19.00 horas.

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Lugar: Berbiriana (Calle Santiago, 7)